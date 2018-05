RIETI - Il Frosinone sempre più vicino alla serie A grazie a Federico Dionisi. Il bomber cantaliciano ha siglato la rete decisiva, allo scadere del primo tempo, sul campo dell'Entella dando tre punti d'oro ai ciociari, che restano al secondo posto a una giornata dal termine. Si tratta dell'undicesimo gol in campionato, il cinquantesimo nel Frosinone. L'attaccante ha sbaglaito anche un rigore (al 34') prima di trovare la via del gol (45') e poi è uscito per un infortunio alla spalla (77'). «E' un gol che dedico a mia madre e a me stesso, perché non è stata una stagione facile», ha dichiarato ai microfoni di Sky all'intervallo. Venerdì alle 20.30 l'ultima di campionato allo Stirpe con il Foggia: vincere per festeggiare la serie A.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:19



