di Michel Saburri

RIETI - E’ stato uno dei giocatori più rappresentativi della Spes Poggio Fidoni ma quest’anno dopo otto stagioni, seppur a malincuore, non vestirà più la maglia della squadra reatina. Parliamo di Diego Proni, jolly reatino classe 1992, che dal prossimo campionato giocherà nel Monte San Giovanni.



Ci può raccontare la sua carriera?

«La mia carriera é iniziata a Poggio Fidoni a soli 6 anni, poi sono passato al Contigliano giocando negli Esordienti e nei Giovanissimi. Poi sono stato ad Arrone negli Allievi Regionali in Umbria, a quel punto é iniziata la mia carriera con le prime squadre: ho giocato due anni da fuori quota in Promozione con l’Alba Villa Reatina, dopodichè sono passano alla Spes Poggio Fidoni con cui sono rimasto per ben otto anni di cui quattro in Prima categoria e quattro in Promozione».



C'è un calciatore al quale si ispira e perchè?

«Il calciatore al quale mi ispiro é solo uno e l’ho vissuto in pieno nei suoi anni migliori al Barcellona, ovvero Ronaldinho. E’ stato uno dei giocatori che mi ha impressionato di più, più di Messi, più di Ronaldo. Ricordo che guardavo il Barcellona solo per vederlo giocare, mi piaceva la sua fantasia e la sua classe e poi mi ispiro un poì a lui nel mio modo di giocare».



Quale è il suo ricordo più bello legato al calcio?

«Sicuramente è stata la vittoria del campionato di Prima categoria e la vittoria della Coppa Lazio nello stesso anno, il 2014, con la spes Poggio fidoni. É stata un emozione bellissima».



E quello più brutto?

«Non è proprio un ricordo brutto, è più un rimpianto, ovvero il fatto che per motivi lavorativi non ho più potuto esprimermi più al 100 % nel calcio reatino».



Con quale allenatore si è trovato meglio e perchè?

«L’allenatore a cui sono più legato é stato Fabio Mancini, ho passato molti anni con lui alla Spes ed é una bravissima persona sia fuori che dentro al campo. Mi sono trovato bene con lui perché mi faceva giocare nel modo migliore e nel ruolo che preferivo infatti con lui in quegli anni ho fatto molto bene».



Qual è compagno di squadra più forte con cui lei abbia mai giocato?

«Ce ne sono tanti di giocatori che mi vengono in mente, l’anno in abbiamo vinto coppa e campionato la Spes era una squadra pazzesca, se devo fare un nome solo però dico Jacopo Di Lorenzo, mi ha impressionato e continuerà a farlo in questi anni ne sono sicuro, oltretutto abbiamo anche un grande rapporto di amicizia fuori dal campo».



Quali sono le aspettative per la prossima stagione?

«Quest anno ho deciso di andare in Seconda categoria al Monte San Giovanni e ci troverò mio fratello Alessandro con cui non ho mai giocato insieme: sarà una nuova e bella esperienza che metto nel bagagliaio. Per esigenze lavorative lascio a malincuore la Spes Poggio Fidoni dopo 8 anni bellissimi. Ringrazio il presidente Ianni Ficorilli e tutti i dirigenti e gli faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione, la Spes per me é un pezzo di cuore e gli auguro il meglio».

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:07



