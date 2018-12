RIETI - Baci e abbracci al Manlio Scopigno prima della gara tra Rieti e Catania. Non tra tifosi o vecchie glorie ma la calda accoglienza è stata riservata all’ex direttore sportivo del Rieti della promozione in C, Pierluigi Di Santo, che sicuramente avrà ruolo nel nuovo assetto societario con i ritorno di Riccardo Curci al comando.



Di Santo è stato salutato calorosamente dai tifosi mentre ritirava l’accredito al botteghino fuori lo stadio e poi si è fermato a parlare con i vecchi compagni di avventura dello scorso anno quando, ancora una volta con il suo contributo dopo i successi dell’era Palombi-Pirozzi, si riconquistò il professionismo. Il Di Santo ter sembrà già arrivato! © RIPRODUZIONE RISERVATA