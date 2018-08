RIETI - Arriva un triennale per un altro giocatore del Rieti: si tratta di Simone Di Domenicantonio, distintosi nel'amichevole con il Lecce.



Nato a Roma 27 settembre 1997, Di Domenicantonio è un esterno d’attacco, mancino, cresciuto calcisticamente nella scuola calcio della Nuova Tor Tre Teste, per poi passare prima all’Atletico 2000 e successivamente al Savio.

Nell’estate del 2016 l’ex difensore della Lazio, Paolo Negro lo vuole alla Voluntas Spoleto (Eccellenza umbra) e Di Domenicantonio oltre a collezionare 27 presenze e 10 gol, viene premiato come il miglior giovane di tutta l’Eccellenza umbra. Lo scorso anno è stata, invece, una stagione vissuta tra Spoleto e Angelana: 25 presenze totali e 8 gol. Ora il grande salto nel calcio professionistico con il Rieti.



«Un sogno che si avvera – ammette il calciatore – ma anche un’opportunità da cogliere al volo e da vivere con la consapevolezza di doversi sempre migliorare. Non è un punto d’arrivo, ma un punto d’inizio».

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:31



