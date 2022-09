Cantalice-Valle del Peschiera, derby in casa Pezzotti. Tonino e Simone: «Non si parla della gara...»

RIETI - La stagione in Promozione è ai nastri di partenza: domenica è in programma l’andata del turno preliminare di Coppa. Alle 11, al Ramacogi, va in scena il primo derby stagionale tra Cantalice e Valle del Peschiera. Per gli addetti ai lavori non è solo un semplice derby: si sfidano infatti il mister della neopromossa in Promozione “Tonino” Pezzotti e suo figlio, nonché attaccante del Cantalice Simone. C'è fermento in casa Pezzotti e lo sarà anche per le prossime settimane dato che le due formazioni si sfideranno anche nel ritorno del preliminare (11 settembre) e il 9 ottobre, per la prima gara di campionato.

IL PADRE

Mister Antonio Pezzotti, che partita sarà quella con il Cantalice?

«Molti dei nostri, soprattutto i più giovani, sono alla prima esperienza in Promozione. Non è facile capire come e chi far giocare, devo fare le mie scelte. Loro sono una squadra quadrata che esce dall’Eccellenza, se riesco a trovare il pareggio mi accontento. Conosco molto bene quasi tutti i giocatori del Cantalice, anche se molto tempo fa, ho allenato tanti di loro. Ovviamente noi non puntiamo alla Coppa, sarà una gara dove avrò la possibilità di conoscere i ragazzi nuovi, il clima Promozione e tanto altro».

A casa si sente il clima partita?

«Un po’ si, Simone dice che nel caso in cui dovesse fare gol verrà ad abbracciarmi. Sulla gara ho provato a farlo parlare (ride), ma lui non mi ha detto neanche una virgola. Nelle prossime settimane non si parlerà di calcio. Sicuramente durante la stagione ci daremo una mano per capire le squadre che affronteremo».

E se dovesse vincere lei?

«Questo non è stato messo in preventivo (ride). Credo di andarlo ad abbracciare, lo vado a cercare ma sicuramente sarà molto nervoso».

Cosa pensa di Simone come giocatore?

«Lui è uno dei giocatori da temere, non perché è mio figlio ma è uno dei più importanti di tutto il girone. Vedrò come prenderlo un po’ lo so già, non avrà vita facile».

Vorrebbe Simone in squadra con lei?

«Sarebbe una situazione complicata, forse penalizzarei più lui che qualsiasi altro. Certo in queste categorie gioca chi è più bravo e lui con me giocherebbe. Magari ad averlo, Simone è molto bravo. Ce l’ho come figlio è questo è più importante».

IL FIGLIO

Simone Pezzotti, che partirà sarà quella contro il Valle del Peschiera?

«Mi aspetto una partita difficile, conoscendo papà credo stia lavorando molto bene la fase difensiva. Sarà sicuramente difficile fargli gol. Per noi è la prima partita stagionale, non abbiamo svolto amichevoli durante la preparazione quindi non conosciamo a che livello fisico possiamo essere. Non so fare una previsione, dobbiamo stare concentrati. Conosco molto bene tutta la squadra, non abbiamo mai parlato della partita ma sarà sicuramente bello rincontrali».

Che farà se siglerà un gol?

«Sto pensando di andarlo ad abbracciare. Non so precisamente cosa farò ma sicuramente vado incontro a papà. Speriamo prima di segnare».

Se porterete a casa una vittoria che clima si aspetta a casa ?

«Credo di non poter cenare a casa fin quando non arriva il ritorno (ride). Papà è molto competitivo, un po’ come me. Non ci saranno grandi sguardi».

Fra lei a suo padre state parlando a casa della gara?

«Lui cerca di conoscere le nostre tattiche, come giochiamo ma non dico mai nulla. Cerco di parlare di altro senza rispondergli, va a finire sempre così (ride). Non posso rischiare che venga a sapere qualche aspetto tattico o sono sicuro che studierà la mossa per batterci».

Giocherebbe in una squadra allenata da suo padre?

«Sinceramente no, ho già vissuto questa esperienza al primo anno di Giovanissimi nel Rieti. Vorrei giocare per meriti, non voglio avere raccomandazioni. Sono sicuro che papà non mi farebbe giocare per evitare qualsiasi giudizio, in più andremo in difficoltà sia io che lui».

Cosa pensa del Valle del Peschiera?

«Sono convinto che faranno un buon campionato, ci sono delle ottime individualità. Non tutti hanno già svolto un campionato di Promozione e secondo me qualcuno potrebbe andare in difficoltà ma conoscendo lo staff e il mister possono raggiungere il loro obiettivo».