RIETI - Il gol di Tirelli è stata solo l'ultimo illusione di un Rieti che a poco meno di due mesi dalla fine del campionato, resta ultimo in classifica con appena 12 punti a -6 dal Rende (penultimo) che pareggiando in casa contro la Viterbese ha preso un'altra lunghezza agli amarantoceleste e a -7 dal Bisceglie che tenta l'impresa a Terni.



VOLTI SCURIEmblema del momento-nero che sta attraversano il Rieti è il silenzio di tomba di uno "Scopigno" che al triplice fischio non ha saputo trovare neanche la forza di rumoreggiare, mentre la squadra rientrava negli spogliatoi a testa bassa. Da capitan Tirelli, uno degli ultimi a mollare, a Serena, passando per il rientrante Marchi e Tiraferri, tutti con le mani tra i capelli, mentre dalla parte opposta i tre temerari tifosi della Sicula, arrivati direttamente da Lentini con la squadra, festeggiavano Lescano e compagni per una vittoria che potrebbe addirittura valere la salvezza diretta qualora tra i bianconero e il Bisceglie dovessero esserci più di otto punti di distacco (attualmente sono 6, aspettando l'esito di Ternana-Bisceglie, in corso di svolgimento al Liberati).

LE DIMISSIONI

E a rendere ancora più triste ed amara la "Giornata Amarantoceleste" al termine della gara sono arrivate le dimissioni del segretario Paolo Grifoni, che dopo 5 anni lascia l'incarico, affidando al suo profilo Facebook il messaggio di commiato: "Non avrei voluto mai fare questo passo - scrive Grifoni - ma dopo alcuni giorni di riflessione, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da Segretario del F.C. RIETI e lo faccio solo ora dopo la partita perché non volevo assolutamente creare problemi prima. Abbiamo iniziato un percorso nel 2015 insieme a Riccardo ed al Direttore Di Santo, abbiamo Gioito, abbiamo pianto per un traguardo storico raggiunto con tanti sacrifici, però ora era giunto il momento di dire basta. Basta per tanti motivi. Basta perché è giusto porre attenzione alla propria famiglia".

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA