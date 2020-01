RIETI - Ancora un deferimento pendente sul capo del Rieti e di Curci. Su segnalazione della CoViSoC il procuratore federale li ha deferiti al Tribunale Federale per la mancata presentazione entro il 30 novembre del bilancio intermedio al 30 settembre. Esattamente come lo scorso anno, quando il Rieti per questa infrazione venne multato. Sempre oggi, 21 gennaio, scadevano i termini per ricorrere in appello al -4 in classifica: se ne saprà di più nei prossimi giorni.

