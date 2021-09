Venerdì 10 Settembre 2021, 18:27

RIETI - Un under di spessore per il Rieti. E' l'attaccante Davide Principi, reatino, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile amarantoceleste, la scorsa stagione in serie D a Castrovillari.

«A Davide la società augura un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura», si legge nella nota del club.