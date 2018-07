di Renato Leti

RIETI – E’ stato uno dei protagonisti della positiva stagione del Ginestra nel campionato di Prima categoria (record di 43 punti conquistati dalla formazione sabina) ed autentico uomo-squadra, centrocampista e capitano, che ha messo a disposizione dei propri compagni la lunga esperienza personale maturata in società di categorie superiori.



Davide Conti, nato a Roma il 30 luglio 1991, ha indossato nella sua carriera le maglie di società prestigiose.



A che età ha cominciato a giocare al calcio?

«Ho iniziato a cinque anni con la Lodigiani per passare poi al Savio ed al Tor di Quinto».



Poi l’esordio nel calcio maggiore?

«A sedici anni ho esordito in Eccellenza col Fiumicino; quindi la Primavera del Grosseto e ancora Eccellenza e Promozione con Marta, Virtus Bagnoregio, Torri in Sabina, Città di Monterotondo, Santa Lucia e ora Ginestra».



Compagni e allenatori che ricorda in modo particolare?

«Tra i giocatori Tiziano Pasquinelli, amico d’infanzia attualmente in forza al Nomentum e tutto il gruppo che attualmente è a Ginestra insieme a me: chi da due, chi da cinque anni condivide con me questo bel progetto. Tra i mister Glauco Cozzi e Peppino Tulli, anche se ho avuto sempre rapporti di stima e fiducia con tutti».



I momenti più belli della sua carriera?

«Nel mio curriculum ci sono rari momenti di grandi vittorie, a parte un secondo posto conquistato con il Monterotondo, ma ho tre vittorie su tre playout da me disputati: conquistare la salvezza con le piccole realtà è un grande traguardo e ricordo sempre con viva emozione la vittoria a Cantalupo, quando partivamo sfavoriti e vincemmo con un sudato 1-0 che ci portò a salvarci in una gara difficile e combattuta fino al termine in inferiorità numerica».



Come è stato, in generale, l’ultimo campionato di Prima categoria?

«Farei un plauso al Settebagni ed al Passo Corese che sono riuscite a riaprire un campionato che a dicembre sembrava già assegnato».



Un suo parere sul calcio dilettantistico attuale?

«Il calcio dilettantistico purtroppo sta avendo un calo drastico verso il basso. Si percepisce in molte realtà la mancanza di passione per questo sport e si nota sempre più spesso che presidenti e direttori sportivi sono costretti a spendere e spandere denaro e forze per cercare di allestire rose di giocatori e difficilmente poi mantengono il numero di iscritti con quale partono ad agosto. Ci sono squadre che si allenano in sole sei, sette persone; ragazzi che non danno più importanza al lavoro settimanale ed all’impegno che ci dovrebbe essere insieme ai compagni! I frutti poi si raccolgono la domenica ed i risultati a fine stagione…C’è gente che si presenta solamente la domenica o allenatori costretti a chiamare chiunque per raggiungere un numero minimo; squadre che a fine campionato non si presentano ad alcune trasferte…».



Una squadra per cui tifa?

«Sono rossonero ma negli ultimi anni va elogiato il lavoro fatto dalla Juventus e Lazio che trovano nei rispettivi presidenti persone capaci e pronte a far crescere le proprie società, passo dopo passo senza dover mai guardarsi le spalle per controllare gli eventuali errori».



Concludiamo con un suo parere sul campionato fatto dal Ginestra?

«Abbiamo disputato un buon campionato, soprattutto per le aspettative d’inizio stagione: volevamo fare più punti e siamo riusciti a superare la soglia dei 35 conquistati nella stagione 2016/17. Personalmente ritengo che si poteva fare ancora meglio per poter incorniciare questa annata: abbiamo avuto un brutto blackout ad inizio stagione che ci ha fatto passare mesi difficili ma fortunatamente il gruppo ha ritrovato la voglia di fare bene ed è stata superata ogni paura».

