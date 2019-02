RIETI - Primo gol in maglia della Roma per Ebrima Darboe. Il centrocampista giallorosso, ex Young Rieti, lo ha siglato ieri, venerdì 8 febbraio, a Verona dove la Primavera guidata da De Rossi era impegnata sul campo del Chievo. Il gol del centrocampista ha aperto le marcature al 3' me la sue rete non è valsa a regalare i tre punti alla Roma, uscita sconfitta 4-3. Un buon match per il ghanese classe 2001, macchiato da un'espulsione (due gialli in tre minuti) inflittagli dall'arbitro Perenzoni di Rovereto al 38' della ripresa: un rosso parso eccessivo e che lo terrà fuori per il prossimo match dei giallorossi. Ultimo aggiornamento: 09:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA