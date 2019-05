DONATI RISPONDE

RIETI - "Rivogliamo la Nord" scvivevano lo scorso 6 maggio, il giorno dopo l'ultima di campionto, i tifosi del Rieti sui propri profili social, esortando l'amministrazione comunale ad accelerare l'iter e la successiva omologazione del settore, fondamentale - a detta del Cur - «per la continua crescita del nostro gruppo, la nostra identità, le nostre coreografie ed il nostro supporto».Due settimane dopo quell'appello, ecco la risposta del consigliere comunale con delega allo Sport, Roberto Donati che con le stesse modalità - un post su Facebook - tranquillizza i ragazzi della curva ed annuncia che i lavori «sono in via di conclusione anche in “Curva Nord”. Tempo di chiudere il cantiere e convochiamo la commissione di pubblico spettacolo provinciale, necessaria per ottenere l’agibilità superiore alle 5 mila persone per le manifestazioni che fanno riferimento alle normative in vigore per l’ordine pubblico. Come la Lega Pro, ad esempio».La sensazione è che entro la fine del mese, ma non più tardi della prima settimana di giugno, lo stadio "Manlio Scopigno" tornerà ai fasti di una volta, con quei 9980 posti a sedere che l'11 ottobre del '97 ospitarono per la prima volta la nazionale Under 21 (Italia-Inghilterra 0-1) in occasione dell'inaugurazione ufficiale di un impianto sportivo che per anni e anni fu "Casa Azzurrini".Anche in quell'occasione, il sindaco della città di Rieti era Antonio Cicchetti, che al centro del campo in compagnia dell'assessore Marzio Leoncini (di Poggio Fidoni esattamente come Roberto Donati, altra analogia), della presentatrice Paola Perego e del vescovo dell'epoca, S.E. Mons. Delio Lucarelli, tagliò il nastro di una struttura che oggi è in gestione al Fc Rieti e che anche il prossimo anno vedrà i colori amarantoceleste cimentarsi in un campionato professionistico. E a proposito di traguardi raggiunti, il primo cittadino si è voluto congratulare con tutte le prime squadre cittadine degli sport principali, dedicandogli un post che mette in risalto, appunto, «la permanenza in C del Rieti, i quarti di finale playoff della Npc in A2, la semifinale scudetto del Real Rieti in serie A e la permanenza in serie B degli Arieti Rugby».