RIETI - Titoli di coda sulla stagione del Rieti, l'1-1 col Monopoli chiude il calendario casalingo e lascia fuori la sola trasferta di Catania in programma domenica al "Massimino". Una gara ininfluente per la classifica ed il destino degli amarantoceleste, un po' meno per gli etnei che per avere la certezza del terzo posto dovranno almeno conquistare un punto.



E' però tempo di bilanci e a farli, dopo mesi e mesi di silenzi, ci pensa il presidente Riccardo Curci, già proiettato alla stagione che verrà: «Per me finisce una "mezza" stagione - dice - visto che ho iniziato a prendere in mano la questione col Bisceglie e onestamente non pensavo che potesse andare così bene, ma grazie all'apporto di tutti ci siamo riusciti. E per tutti intendo principalmente a chi ha lavorato sottotraccia: da Cardini a Grifoni, da Rotilio alla signora Palma, da Pezzotti a Valente, passando per il custode e tutto il resto dello staff. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, sono stati impagabili dal primo all'ultimo e la soddisfazione di quest'anno la metto al pari della vittoria dello scorso anno e contento per il risultato raggiunto».

CURCI "VUOTA IL SACCO"

Dal bilancio stagionale, ai possibili scenari futuri. «Ora pensiamo all'ultimo impegno, quello di Catania - asserisce Curci - poi ci incontreremo con Capuano e pianificare abbastanza in fretta, sia sotto l'aspetto sportivo, che strutturale: la sua permanenza a Rieti è ancora possibile, è stato il nostro punto di forza, vedremo insieme a lui il dafarsi. A lui per il momento va il nostro grazie per la salvezza, ottenuta anche grazie agli sforzi economici compiuti dalla società che gli ha potuto mettere a disposizione un parco-giocatori di rilievo che per la prima volta nella storia si salva prima della fine. Vediamo cosa accadrà: le ipotesi sono tutte aperte, ci sto lavorando da martedì scorso, prima non potevamo perché il futuro era legato al risultato sportivo. Solo a bocce ferme si possono fare certi ragionamenti: spero di trovare qualcuno con cui collaborare ed evitare un'altra estate calda. Purtroppo gli errori del passato li ho pagati di persona, ma ora pensiamo al fato che questa città e questo stadio può interessare a più di quacuno. Siamo una società sana e questo è un buon punto di partenza. Comunque gli scenari sono aperti tutti, vediamo su quali tavoli ci potremo sedere ed i progetti che ci prospetteranno: noi vogliamo garantire benessere e salute a questa società Impianti? Il progetto potrebbe comprenderli come erano già compresi l'estate scorsa».

CAPUANO RINGRAZIA

Alle dinamiche di campo (e non solo), invece, la palla passa ad Eziolino Capuano, l'ultimo a mollare in mezzo al campo, nonostante l'ininfluenza del risultato odierno sulla classifica: «Il pareggio? Potrebbe sembrare secondario, ma per me è prioritario perché il Monopoli con questo risultato, anche vincendo domenica prossima nei playoff non avrà il fattore-campo a favore. Questo sta a dimostrare la nostra altà moralità e la nostra lealtà sportiva. Nel complesso abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nella ripresa loro ci hanno messo un pò in difficoltà sulla loro destra d'attacco, nostro fronte sinistro di difesa e da lì è nato il gol. Alla fine potevamo addirittura vincerla, ma va bene così. Il gol subìto? Sì è vero mi sono arrabbiato perché dovevamo fare un cambio ed eravamo un pò sbilanciati: però va anche detto che in quel momento eravamo in campo con una squadra molto giovane contro un avversario che si giocava un piazzamento di rilievo in chiave playoff». Il tecnico salernitano, poi, fa un passo indietro e sottolinea l'aspetto emotivo, quello messo a dura prova prima del calcio d'inizio quando i tifosi gli hanno reso omaggio.

EMOZIONI POST GARA

«Sono stati momenti di assoluta emozione, ringrazio chi mi ha sostenuto e mi ha accompagnato in questa esperienza: oggi noi abbiamo gli stessi punti di una squadra come la Sicula Leonzio che in estate ha speso per vincere. Abbiamo dimostrato dignità e attaccamento alla maglia anche oggi - aggiunge Capuano - dinanzi ad una gara che poteva sembrare insignificante: altro risultato positivo e classifica migliorata ulteriormente. Sono contento dei ragazzi e chiedo ai tifosi di non dimenticare mai questa squadra che ha incarnato il Capuano allenatore: a volte siamo andati allo strapazzo fisico come gli ultimi minuti di questa partita».

Capuano si emoziona invece, quando racconta degli attimi di festa vissuti nello spogliatoio a fine gara: «Mi ha toccato le corde dell'anima l'abbraccio con un tifoso novantenne che si complimentava e mi implorava di restare a Rieti. Sono cose che francamente fanno piacere perché ti lasciano un segno indelebile e la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono».

L'OTTIMISMO DI SCIENZA

Per Beppe Scienza, tecnico del Monopoli, quello dello Scopigno è un pareggio che muove la classifica, nonostante l'impossibilità - in caso di playoff - di sfruttare il fattore-campo nella gara di ritorno. «Siamo ancora padroni del nostro destino - dice - se vinciamo siamo dentro, se non vinciamo siamo ancora dentro, ma è chiaro che per lo sforzo profuso oggi nel secondo tempo forse meritavamo qualcosa in più. Non siamo stati capaci di trovare il gol-vittoria, ma la prestazione c'è stata. Peccato perché oggi avremmo potuto parlare di un'altra cosa, ma già il fatto di essere in lotta per un piazzamento con questa società è tanto. Sounas? Primo tempo è partito non benissimo, ma conoscendolo sò che è un diesel e alla distanza esce. Non a caso nella ripresa è stato decisivo tanto quanto Gerardi che appena entrato ha fatto la differenza. Speriamo che domenica i tifosi lo accolgano con affetto perché nonostante un problema fisico, si sta dimostrando all'altezza della situazione. Ai ragazzi - conclude Scienza - ho fatto i complimenti perché recuperare contro questo Rieti non era facile: per 94' abbiamo lottato e sudato per la maglia e per i nostri tifosi che ringraziamo nuovamente per il supporto».

