RIETI - «Peccato, ora quattro battaglie». Sintetico, ma significativo il concetto espresso a fine gara, dal presidente Riccardo Curci, che ha seguito la sfida di Siracusa davanti alla televisione, rammaricandosi per le occasioni mancate nel finale.



«Una partita che non meritavamo assolutamente di perdere - aggiunge il numero uno amarantoceleste - decisa dall'episodio iniziale, una deviazione più che una conclusione, ma nel calcio ci sta. La squadra nonostante le assenze, mi è piaciuta, ha fatto la partita, è mancato solo il gol. E poi in pieno recupero il miracolo... Vabbè guardiamo avanti, pensiamo a domenica, altra battaglia: confido nella nostra gente». © RIPRODUZIONE RISERVATA