RIETI - Ritorno al futuro sugli spalti del Manlio Scopigno in occasione della gara tra Rieti e Catania. In occasione della diciannovesima giornata del girone C di serie C in tribuna Tomassoni si sono riviste vecchie conoscenze del calcio reatino che potrebbero tornare ad vere un futuro all’ombra del Terminillo.



Oltre a dover registrare il debutto assoluto in questa stagione di Riccardo Curci nel settore riservato alle autorità accanto alla moglie e al direttore sportivo della promozione in C, Pierluigi Di Santo (l’ex presidente del Rieti, che in queste ore sta lavorando per tornare al timone della società, nelle sue rare apparizioni al Manlio Scopigno finora si è sempre accomodato nel settore della tribuna aperta al pubblico), sugli spalti infatti sono stati avvistati il difensore Stefano Scardala, Fabrizio Tirelli e la punta reatina Francesco Marcheggiani. © RIPRODUZIONE RISERVATA