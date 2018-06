di Christian Diociaiuti

RIETI – È il giorno del closing. In giornata, oggi, arriverà l’ufficialità del passaggio di consegne tra Curci, negli ultimi tre anni unico proprietario del club, e la misteriosa holding europea che da dieci giorni a questa parte fa interrogare, sperare e discutere la città. Closing in giornata, poi tutti in città aspettano un gesto che alzi il velo su chi detiene, da oggi, l’85% di un club con oltre 80 anni di storia. Non solo chi lo possiede, ma anche chi ne tesserà il futuro sportivo, l’allestimento dello staff e della squadra. E poi le ambizioni, i progetti, il futuro dei giovani amarantocelesti, quello degli impianti. Discorsi che nascono automaticamente visto che Rieti andrà a calcare un palcoscenico professionistico che richiede un approccio, appunto, pro, a tutte le tematiche. Curci per questo si è mosso: da solo tutto non poteva farlo. Ora la nuova proprietà, con lui dentro al 15%, è chiamata a “fidelizzare” la città e a proporre un progetto sportivo che garantisca alla squadra e alla città il mantenimento di standard professionistici, pronti ad essere essi stessi indotto per tutti.

