In campo all'Epifania solo Poggio Mirteto, Cittareale e Torri, per il resto solo rinvii causa Covid

RIETI - Il Cr Lazio, al momento, non sospende i campionati, ma il giorno dell'Epifania in campo solo il Poggio Mirteto (Promozione, alle 11 al Valletonda arriva il Futbol Montesacro per la 14esima giornata) e si gioca al Tilesi (ore 10.30) anche il recupero di Seconda fra Cittareale e Torri. Per il resto solo rinvii causati dal Covid: le società che hanno riscontrato le positività nel gruppo squadra hanno inviato la richiesta al Comitato regionale che ha rinviato i match a data da destinarsi.

Eccellenza

Non gioca la prima giornata di ritorno il Cantalice in casa contro la Pro Calcio Tor Sapienza su richiesta del team romano.

Promozione

Niente match del Passo Corese sul campo del Fidene su richiesta della società sabina.

Stessa sorte per la gara della Bf Sport in programma sul campo dello Zena Montecelio: rinvio su richiesta del club romano.

Su richiesta dell'Amatrice non si disputa la partita in programma al Tilesi contro il Guidonia.

Prima categoria

Non si giocano i recuperi programmati per il 6 gennaio: Spes Poggio Fidoni-Olimpus (su richiesta degli ospiti) e Valle del Peschiera-Ginestra (su richiesta dei padroni di casa).