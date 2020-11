Coronavirus, il Rieti ha chiesto ed ottenuto di rinviare i due recuperi: si torna il campo il 29 contro Pineto

RIETI - "In seguito alle richieste inoltrate dal Fc Rieti srl alla Lega Nazionale Dilettanti , tenuto conto del protocollo disposto dalla Asl, per cause di forza maggiore, le gare Rieti-Atl. P. S. Elpidio e Recanatese - Rieti saranno rinviate a data da destinarsi".

Con questa nota ufficiale, apparsa in giornata sul profilo Facebook del club amarantoceleste, il Rieti ha di fatto rimandato il ritorno in campo a fine mese. Con ancora tanti positivi al coronavirus da gestire ed una condizione fisica da recuperare, la formazione di Stefano Campolo a questo punto proverà a mettere nel mirino il Pineto, avversario da affrontare il prossimo 29 novembre a Rieti. Per quella data, si spera, la squadra dovrebbe aver superato la fase critica ed essere tornata a lavorare in gruppo da almeno una settimana. Ma, logicamente, è ancora tutto da valutare.

