Coronavirus, ufficialmente rinviati i due derby di Coppa Italia di Promozione

RIETI - Sono stati ufficialmente rinviati a data da destinarsi dal Cr Lazio i due derby di Coppa Italia di Promozione in programma domenica 20 settembre: Passo Corese-Bf Sport e Cantalice-Amatrice. La decisione era scontata vista la quarantena che stanno effettuando Cantalice (un giocatore positivo) e Bf Sport (amichevole con squadra in cui è poi risultato positivo un giocatore del Castrum Donadei). Sarà invece regolarmente in campo il Poggio Mirteto a Fiano Romano.

Ultimo aggiornamento: 20:03

