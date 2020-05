RIETI - La Lnd non decide sui campionati regionali. E' questo in sintesi ciò che emerge dal direttivo della Lnd che si è tenuto oggi, 22 maggio.



Questo lo stralcio del comunicato riguardante il calcio regionale: «Per quanto concerne l’attività regionale il Consiglio Direttivo ha invece affidato al presidente Sibilia e agli altri consiglieri federali in quota Lnd, il mandato di richiedere una delega in favore della stessa Lega Nazionale Dilettanti, affinché sulla base delle realtà territoriali si possano adottare i criteri relativi alla conclusione dei campionati». © RIPRODUZIONE RISERVATA