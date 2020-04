RIETI - Il presidente del Comitato Regionale Lazio, Melchiorre Zarelli, in questo momento di grande difficoltà per tutti non volendo far mancare la presenza delle istituzioni calcistiche regionali ai dirigenti delle società del Lazio, ha deciso di mettersi a disposizione delle stesse per fornire chiarimenti o rispondere a domande sulle problematiche calcistiche nate in questa situazione di emergenza per tutto il Paese.

Con la chiusura degli uffici regionali di via Tiburtina a Roma e di quelli Provinciali, è stato approntato un filo diretto con il Presidente, che risponderà direttamente ai dirigenti, per fornire loro il necessario supporto informativo.

Chi volesse interloquire con il Presidente, potrà farlo inviando una mail all’indirizzo ilpresidenterisponde.lazio@lnd.it oppure inviando un messaggio privato sulla pagina Facebook del Comitato Regionale (https://www.facebook.com/lndlazio) con indicato l’argomento della domanda, il proprio nome e cognome, la società di appartenenza, qualifica ricoperta all’interno della società e numero di telefono, al quale il Presidente potrà chiamare il diretto interessato.

Attraverso questa finestra, il Presidente del Cr Lazio vuole mantenere un contatto diretto con le società, avendo con loro la vicinanza dovuta nel rispetto della disposizione #iorestoacasa e in attesa di poter ripartire al più presto tutti insieme. I quesiti di rilevanza generale e le relative risposte saranno poi pubblicati sul sito ufficiale del Comitato Regionale Lazio.

Ultimo aggiornamento: 14:48

