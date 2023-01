Coppa Lazio di Prima, buon debutto del Poggio San Lorenzo: Fiamignano Valle del Salto ko 2-1

RIETI - Il Poggio San Lorenzo parte col piede giusto al debutto della Coppa Lazio di Prima categoria: Fiamignano Valle del Salto battuto 2-1 nella prima gara del girone G Gara equilibrata che vede il Poggio San Lorenzo imporsi nella prima metà di gioco, trovando il vantaggio grazie a Ciavattieri che con un’azione personale sulla fascia sinistra fa partire il tiro che batte il portiere ospite. Ci riprova poco dopo i sabini che sfiorano il raddoppio centrando però una traversa che nega il due a zero ai padroni di casa. Secondo tempo che si apre con tante occasioni per entrambe le squadre, sarà però di nuovo il Poggio San Lorenzo a trovare il gol trasformando un calcio di rigore con De Angelis, che dagli undici metri non sbaglia e mette in cassaforte il risultato. Proverà più volte il Fiamignano a riaprire la partita riuscendoci però troppo tardi (91’) grazie a una bella azione di squadra che innesca Ranieri che segna il gol del 2-1. Il Poggio San Lorenzo guadagna così i primi tre punti del girone e parte alla grande, frenata invece da parte del Fiamignano che resta a zero punti e si prepara per la sfida decisiva contro il Città Di Rieti prevista per il 18 gennaio.

Emanuele Pezzotti (ds Poggio San Lorenzo): «Partita difficile come ce l’aspettavamo contro una squadra forte fisicamente con qualità e ben schierata. Partita però preparata benissimo nella scorsa settimana dal mister Donati che conosce bene le qualità dei nostri avversari. Grande primo tempo dove siamo in vantaggio con un bel gol di Ciavattieri frutto di una bella azione corale. Abbiamo altre due occasioni nitide con Ippoliti che ha colpito la traversa al 35 e Massimi che è stato fermato da un ottimo intervento del portiere. Secondo tempo molto più spezzettato, siamo riusciti con un calcio di rigore di de Angelis a raddoppiare, peccato per il 2 a 1 che abbiamo preso a tempo scaduto con un gran gol di Ranieri. Ottimo atteggiamento e ottima prestazione dei ragazzi. Faccio i complimenti al Fiamignano per la correttezza della partita e perché secondo me è una delle squadre più complete del girone merito anche del grande lavoro svolto da mister Senneca».