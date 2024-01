Coppa Lazio: Real Gavignano Ponzano, Valle del Salto, Alto Lazio e Monte San Giovanni pronte al via

RIETI - Sono stati resi noti i regolamenti e i gironi di Coppa Lazio di Prima categoria e Seconda categoria. In totale saranno quattro le squadre reatine partecipanti, due per la Coppa di Prima categoria (Valle del Salto e Real Gavignano Ponzano) e due per la Coppa di Seconda categoria (Alto Lazio e Monte San Giovanni). Il via a cavallo tra gennaio e febbraio: Valle del Salto comincia mercoledì 31 gennaio, Alto Lazio e Monte San Giovanni si incontreranno il 7 febbraio per la gara d’andata, Gavignano invece, l’unica delle reatine in un girone a tre squadre, saprà a breve la data del proprio esordio (17 o 31 gennaio).

I gironi e la formula di Coppa Lazio Prima categoria

La formula della Coppa di Prima categoria prevede 44 società divise in 12 gironi da tre squadre e 4 da due. Valle del Salto è inserita nel Girone 1 insieme alla Gregoriana: le due squadre si affronteranno il 31 gennaio per la gara di andata e il 14 febbraio per quella di ritorno.

Il Real Gavignano Ponzano è invece nel Girone 11, insieme al Nova 7 e al Palombara di mister reatino Davide Colantoni. Gli abbinamenti della prima gara del girone dei gavignanesi verranno determinati dal Comitato di Presidenza del Comitato Regionale Lazio. Le 16 squadre vincitrici dei gironi saranno abbinate per completare il quadro degli ottavi di finale.

I gironi e la formula di Coppa Lazio di Seconda categoria

Saranno invece 20 le società che parteciperanno alla Coppa Lazio di Seconda categoria e saranno divise in 4 gironi da 3 squadre e 4 da due. Le due reatine, Alto Lazio e Monte San Giovanni, sono entrambe nel Girone 4 e si giocheranno tra loro il passaggio ai quarti di finale. Il 7 febbraio la gara di andata, il 21 febbraio quella di ritorno.