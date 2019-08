LE ASPETTATIVE

RIETI - La nuova stagione del Rieti parte da Olbia. Alle 19 di domani (diretta Eleven Sports) gli amarantocelesti saranno impegnati al "Bruno Nespoli" per la seconda giornata del primo turno di Coppa Italia. Per i sardi questa è l'ultima partita dopo il ko per 3-2 contro la Ternana di una settimana fa, risultato che obbliga la squadra di Michele Filippi a vincere per rimanere in corsa, visto che accede al turno successivo solo la prima classificata del girone a tre.Con il mercato ancora aperto e alcuni tasselli importanti da andare a reperire, Mariani, che ha parlato stamattina in conferenza stampa, si aspetta risposte dal punto di vista dell'atteggiamento e della voglia di lottare, in attesa che la società gli confezioni gli ultimi regali: «Tutti sappiamo cosa ci manca, ma domani contro l'Olbia metteremo in campo sangue e sudore - il pensiero del tecnico in conferenza- da parte loro mi aspetto Vallocchia titolare». Il reatino era entrato a gara in corso al "Liberati" nella prima gara e potrebbe essere lanciato dal primo minuto.In casa Rieti invece certa l'assenza di Arcaleni, mentre sono in dubbio Gigli e Gondo: «Sceglieremo domattina se saranno della partita», ha detto Mariani in conferenza. Probabile che vista una difesa da rimpolpare sul mercato, Gigli possa essere titolare e che, più in generale, il Rieti possa riproporre il 4-3-1-2 visto in campo dal primo minuto nell'amichevole giocata al Terminillo contro il Montespaccato. Restano in piedi un paio di ballottaggi: sulla destra si potrebbe vedere dal primo minuto uno tra Diallo e Tiraferri, mentre in porta dovrebbe esserci Pegorin.L'Olbia (inserito nel girone A), ha invece voglia di riscatto, come confermano anche le parole della vigilia di Filippi: «Arriviamo a questa partita con la voglia di migliorare la prestazione contro la Ternana - si legge direttamente sul sito del club sardo- con il Rieti sarà una partita ostica, ma noi vogliamo proporre gioco».Questo l'elenco dei convocati del Rieti: Addario, Bortolotta, Bellopede, De Sarlo, Del Regno, Diallo, Gigli, Gondo, Granata, Guiebre, Lazzari, Marcheggiani, Marchi, Marino, Palma, Pegorin, Poddie, Sette, Tiraferri, Tirelli, Zanchi.(4-3-1-2): Van Der Want; Mastino, Iotti, La Rosa, Pitzalis; Lella, Vallocchia, Pennington; Doratiotto; Parigi, Ogunseye. All. Filippi(4-3-1-2): Pegorin; Diallo, Gigli, Granata, Zanchi; Marchi, Guiebre, Palma; Tirelli; Marcheggiani, Gondo. All. Mariani: Scatena di Avezzano (Toce-Collu)1^ giornata: Ternana -Olbia 3-2Riposava: FC Rieti2^ giornata: Olbia - RietiRiposa: Ternana3^ giornata: Rieti - TernanaRiposa: OlbiaTernana 3Olbia e Rieti 0Tra oggi e domani si giocheranno tutte le gare della seconda giornata del primo turno di Coppa Italia di serie C, questo il programma completo:Oggi, sabato 10 giugnoPistoiese - Pontedera (ore 17.30)Modena - V. Verona (ore 18)Domani, domenica 11 giugnoVibonese - Sicula Leonzio (17.30)Pergolettese - Reggio Audace (17.30)Como - Gozzano (18.00)Fano - Teramo (18.00)Cesena - Via Pesaro (20.30)Bari - Paganese (20.30)