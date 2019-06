PROGRAMMA GARE

RIETI - Cresce l’attesa per la finale di Coppa Provincia di Terza categoria, in programma domani, domenica 9 giugno, al Gudini. In campo due squadre reduci da una stagione stellare, Fiamignano e Torri In Sabina, rispettivamente al 2° e 4° posto in campionato, pronte a darsi battaglia sportiva per ottenere la promozione in Seconda. Un match che ha tutti i presupposti per essere entusiasmante ed equilibrato, anche alla luce degli scontri diretti in campionato, con il 2-1 per il Torri all’andata ed il 3-0 per il Fiamignano al ritorno. Gli equicoli non avranno a disposizione Alberto Paone, mentre i sabini Alessandro Tiburzi: entrambi squalificati.Due squadre che si equivalgono anche sugli spalti, considerato il calore delle rispettive tifoserie, già pronte a prendere d’assalto il Gudini per chiudere la stagione 2018-19. Una nota sull'arbitro: è il giovane Andrea D'Orazi che si è espresso su ottimi livelli durante tutta la stagione, unico neo la direzione di gara dei quarti di Coppa tra Micioccoli e Gens Cantalupo.Ma al Gudini si assegnano anche le Coppe provinciali di under 15, under 17 e under 19 (Trofeo Ciccaglioni)Under 15, ore 9: Eretum Monterotondo-Real Monterotondo Scalo (arbitro Emanuele Pogaci di Rieti)Under 17, ore 11: Città di Palombara-Fiano Romano (arbitro Sofia Fausta Petrillo di Rieti)Terza categoria, ore 15: Fiamignano-Torri In Sabina (Andrea D’Orazi di Rieti)Under 19: Real Monterotondo Scalo-Poggio Mirteto (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)