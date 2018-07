di Michel Saburri

RIETI - Il comitato regionale ha ufficializzato le nomine della delegazione provinciale di Rieti in vista della stagione calcistica 2018/2019. Il delegato ad interim sarà Umberto Fusacchia che sostituisce il dimissionario Fabrizio De Tommaso: per Umberto Fusacchai si tratta di un ritorno visto che, dopo una lunga carriera da dirigente sportivo nell’Alba Villa Reatina, era gia stato presidente del comitato provinciale di Rieti dal 2002 al 2009 e poi dal 2009 al 2012 delegato provinciale di Rieti per poi diventare consigliere regionale del comitato reagionale Lazio dal 2012. Il vice delegato sarà Marco Ianni, i quattro i componenti della delegazione saranno invece Fulvio Minichetti, Antonio Melchiorri, Renzo Fedri e Gianpaolo Parravano mentre il ruolo di segretario sarà ricoperto da Paola Bonaventura.

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA