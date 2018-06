di Renato Leti

RIETI – Si è concluso al centro sportivo di Collevecchio il 3° Torneo “Città di Collevecchio” organizzato dall’associazione Gian.Pi e riservato a giovani calciatori provenienti da diverse località del Lazio e dell’Umbria. Hanno partecipato quest’anno ben 40 società – tra cui SS Lazio, Pro Roma, Tor di Quinto, Acilia Calcio, B&A Orte, Fiano Romano, Passo Corese, La Sabina - con oltre 500 piccoli atleti accompagnati da genitori e amici. A livello competitivo la regina del torneo è stata la SS Lazio che ha vinto tre categorie su quattro ma molto bene si sono comportante nella fase finale La Sabina, Acilia Calcio, Vigor Nepi, Young Rieti. Grande protagonista si è rivelata poi la B&A Orte con la formazione composta da bambini nati nel 2009/2010. Grande interesse hanno suscitato anche le manifestazioni di contorno tra cui l’esibizione degli Arcieri Viterbesi, Pet Trerapy, asd Cani Felini, Cani da Lavoro e la banda musicale di Collevecchio.



«Siamo felici di aver portato a termine questo terzo torneo giovanile – dice l’organizzatore Giordano Piccarozzi – che oltre all’aspetto agonistico ha contribuito a rivalutare il nostro paese e la nostra cucina. E’ stato un lavoro lungo e certosino per far vivere a pieno queste quattro giornate a tutti gli atleti, familiari ed accompagnatori: un plauso particolare va rivolto a tutte le persone dello staff che durante l’intera manifestazione hanno contribuito a far sì che tutto funzionasse nella realtà e non solo nella programmazione. Con le società e gli atleti ci ritroveremo successivamente nello studio medico sportivo per le visite agonistiche e non, perché per l’Associazione Gian.Pi. ogni traguardo è un nuovo punto di partenza».

