Città di Rieti, test col Vdp. Cambia orario il big match col Monterotondo: «Così avremo più tifosi sugli spalti»

RIETI - Domani sera, 5 gennaio, ultimo test per l'Asd Città di Rieti che si confronterà nell'allenamento congiunto in programma alle 19 al Gudini col Valle del Peschiera, che domenica affronterà in casa l'Amatrice nel derby di Promozione.

Sarà sicuramente una preziosa occasione per mister Pagliarini al fine di verificare le condizione dei giocatori reatini, attesi alla ripresa del Campionato (15 gennaio) dal big match contro il Monterotondo 1935 ed immediatamente dopo dalla prima gara di Coppa Lazio a Fiamignano (18 gennaio).

Al riguardo della gara del 15 gennaio contro Monterotondo, si evidenzia che il Comitato Regionale Lazio Lnd ha ufficializzato la variazione della partita, di conseguenza programmata in orario pomeridiano alle 14.30. «Ci sembra – spiega il dg Marzio Leoncini – la soluzione migliore, concordata con il Monterotondo, per permettere a tifosi ed appassionati di assistere in un orario più congeniale a questa partita al vertice e di primaria importanza per la nostra squadra. Sono certo che il nostro pubblico non ci farà mancare il calore necessario, dandoci quella spinta ulteriore per affrontare al meglio un confronto sicuramente impegnativo».