Il Città di Rieti è uno schiacciasassi: anche Casperia s'arrende al team di Pagliarini (3-0). Foto

RIETI - Continua il "magic moment" del Città di Rieti, che al Gudini sistema anche la pratica-Casperia con un rotondo 3-0 firmato dal trio Cioffi-Volponi-Cozzi.

Un tris per rispondere nuovamente al Monterotondo 1935 (1-0 al III Municipio) e restare in scia dell'attuale capolista, in attesa di disputare il recupero con l'Alba Sant'Elia, non disputata domenica scorsa per impraticabilità di campo. Per la truppa di Mirko Pagliarini, però, quello odierno è l'undicesimo risultato utile consecutivo, di una striscia di dieci vittorie e un pareggio, 36 gol realizzati e appena 6 subìti.

Tornando alla partita del Gudini, troppo Città di Rieti per un generoso Casperia, che memore del successo ottenuto all'andata (1-0) sperava per lo meno di uscire dal campo con un punto. E invece, dopo il gol di Cioffi nel primo tempo, la squadra nella ripresa ha controllato ulteriormente il match, ha lasciato praticamente le briciole agli avversari e affondato definitivamente il colpo coi gol di Volponi e Cozzi, bravi a sfruttare due delle tante occasioni da rete create dalla squadra nei sedici metri finali.

La classifica ora dice Monterotondo 40 punti, Città di Rieti 37, ma vincendo il recupero con l'Alba Sant'Elia si ripristinerebbe l'equilibrio di un girone B che, con ogni probabilità, si deciderà proprio nello scontro diretto del prossimo 7 maggio al Cecconi. Intanto domenica trasferta capitolina contro il Football Jus.