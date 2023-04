Il Città di Rieti ai quarti di Coppa Lazio: Castrum Monterotondo ko 2-3. Pagliarini: «Siamo stati impeccabili»

RIETI - Il Città di Rieti è straripante anche in Coppa Lazio e nella terza (e ultima) giornata del secondo turno, sbanca il "Pierangeli" battendo il Castrum Monterotondo con un 3-2 in rimonta, che vale la qualificazione ai quarti di finale della competizione regionale.

La gara

Rispetto alle premesse della vigilia, Mirko Pagliarini non risparmia i big e si presenta in campo con il miglior undici possibile, affidandosi all'esperienza di Paoliello e Zanette in difesa, le giocate di Volponi e Lucivero in mediana e la vena realizzativa di Cioffi e De Dominicis in attacco. Pronti, via però, è il Castrum a trovare il vantaggio con Pierangeli che prende alla sprovvista la retroguardia amarantoceleste rendendo la sfida in salita. Una salita, però, che bomber Cioffi spiana dopo neanche un quarto d'ora, visto che al 17' il suo primo gol di giornata vale l'1-1. Prima del riposo, l'attaccante capitolino si ripete e al 44' è 2-1 in favore del Città di Rieti. Nella ripresa Pagliarini opera qualche accorgimento tecnico-tattico, ma il copione del match è sempre lo stesso e al 61' arriva il tris con Lucivero, bravo a trovare il varco giusto per mettere in cassaforte la qualificazione. In pieno recupero il Castrum trova il gol del definitivo 2-3 che non basta agli eretini per tentare la rimonta, mentre ai reatini anche un pareggio sarebbe bastato per andare avanti, visto il 5-0 inferto al Fidene e il 3-3 tra i capitolini e il Castrum. In classifica finale, quindi, Città di Rieti 6 punti, Castrum e Fidene 1.

Le dichiarazioni

Inutile rimarcare, a fine gara, la soddisfazione del tecnico Mirko Pagliarini, il quale dovrà preparare la doppia sfida dei quarti di finale (10-17 maggio) subito dopo l'attesissimo big match del Cecconi col Monterotondo 1935, che potrebbe valere primato e promozione. «Ho schierato la miglior formazione - dice il tecnico - perché ci tenevamo al passaggio del turno. Il campo mi ha dato ragione, la squadra è stata impeccabile, fatta eccezione per la sbavatura iniziale».