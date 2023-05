Tiziano Tiraferri, l'ex Fc Rieti e capitano della Nuova Rieti dal 1° luglio giocherà col Città di Rieti

RIETI - Colpo di scena: dal prossimo 1° luglio Tiziano Tiraferri vestirà la maglia dell'Asd Città di Rieti. A nemmeno 24 ore dalla festa promozione per la vittoria della Terza categoria, l'attuale capitano della Nuova Rieti Calcio ha deciso di sposare un nuovo progetto sportivo, sempre coi colori amarantoceleste addosso, accettando di fatto la proposta dell'altro club locale, attualmente in corsa per la conquista della Promozione, passando di fatto sull'altra sponda del Velino.

La nota

Primo importante colpo di mercato in proiezione futura - si legge nella nota ufficiale dell'Asd Città di Rieti - dal prossimo 1 luglio, e quindi per la prossima intera stagione calcistica 2023-2024, Tiziano Tiraferri vestirà i colori amarantocelesti della Asd Città di Rieti 1936, proseguendo così una carriera che lo ha visto di fatto, dal 2015 in poi, giocare ininterrottamente ( a parte la brevissima esperienza di sei mesi con il Castiadas nel 2018) nell’allora Fc Rieti divenendo uno dei calciatori più apprezzati dalla tifoseria ed, in generale, dagli sportivi reatini.

Classe 1997, Tiziano Tiraferri è un esterno sinistro di difesa, ha collezionato 130 presenze e 4 gol in serie D ed altre 25 presenze nei due campionati di serie C giocati dal Fc Rieti Srl prima di far parte, nell’ultima stagione, della Nuova Rieti Calcio. Ovviamente soddisfatti il Presidente della ASD Città di Rieti 1936 Diego Leoncini, il vice Presidente Franco Ludovici, il DG Marzio Leoncini ed il dirigente Ugo Rossetti: “E’ davvero il caso di dire – sottolinea il Presidente Diego Leoncini – che, con Tiziano, è bastato guardarci semplicemente negli occhi per convenire su un futuro insieme. Del resto, il Città di Rieti ha sempre sottolineato, fin dalla sua nascita nell’estate scorsa, la sua determinazione a garantire un progetto di costante crescita, inevitabilmente ancorato alle vere radici del calcio cittadino. L’arrivo di Tiraferri ci consente di centrare contemporaneamente questi obiettivi, visto che si tratta di un calciatore di grande esperienza e rendimento, nonostante l’ancora giovane età, ma anche in grado di rappresentare idealmente una linea di forte continuità con una storia, lunga e gloriosa come quella del calcio reatino, che non può essere mai dimenticata.