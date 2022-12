Città di Rieti, conviviale natalizio per salutare la prima squadra e il settore giovanile. Foto

RIETI - L'Asd Città di Rieti 1936, con una conviviale, saluta la prima squadra e l'intero settore giovanile. Un maxi raduno che, nel parterre di Colle Aluffi, ha coinvolto l'intero staff dirigenziale e societario, sponsor e autorità locali con il presidente della Provincia Mariano Calisse, il sindaco Daniele Sinibaldi e il presente del Consiglio comunale Claudio Valentini.

Un momento di incontro e di condivisione in prossimità delle festività natalizie e dello stop al campionato per suggellare il neonato sodalizio calcistico amarantoceleste che ha saputo trovare, nell'arco di pochi mesi, la giusta alchimia per fare gruppo con l’obiettivo di tornare presto in serie D.

Per la società presieduta da Diego Leoncini, l’impegno dunque di riportare i colori del calcio amarantoceleste «ai livelli che merita la città di Rieti», come più volte sottolineato nel corso della serata. Dopo i saluti del Dg Marzio Leoncini - che ha ricordato i valori dello sport prima ancora dei risultati e l’importanza di un gruppo coeso e unito con la speranza di tornare a giocare nello stadio “Centro d’Italia” - ha preso la parola il presidente della provincia Calisse, il presidente Valentini e il sindaco Sinibaldi che hanno salutato tutti gli atleti augurando per il termine della stagione la vittoria del campionato, ribadendo infine il loro impegno per lo sport e per l’intero movimento calcistico. «Speriamo di far tornare al più presto nel nostro stadio chi quello stadio ha contribuito a realizzarlo» ha concluso Sinibaldi riferendosi a Marzio Leoncini.

Tra gli applausi le parole del mister Mirko Pagliarini pronto a far esordire in prima squadra alcuni under di indiscusso talento. Poi, sulle note dello storico inno del Rieti Calcio firmato da Maurizio Festuccia, la conclusione di una serata sotto il segno dello sport e i suoi valori.