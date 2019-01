RIETI - Tempo di nuove avventure per il tecnico dimissionario del Rieti, Ricardo Chéu. Dopo l'addio, un po' a sorpresa,al Rieti arriva una nuova chiamata. Il cammino riparte dalla First Division slovacca, precisamente dall'Fk Senica. Insieme a lui il suo vice Nuno Barbosa. Situazione non facile sportivamente parlando perché il club viaggia al penultimo posto in classifica con soli 18 punti, ed è certo di dover ottenere la salvezza tramite playout. Spetterà a Ricardo Chéu quindi riuscire ad ottenere la salvezza, in questa nuova avventura dopo metà stagione in terra amarantoceleste. © RIPRODUZIONE RISERVATA