RIETI - L'Audace Cerignola vince tutti i ricorsi presentati al Coni per rivendicare il diritto al ripescaggio in serie C. Alla luce della decisione presa dal Coni stesso, si va incontro ad un girone C a 21 squadre ed un calendario da ridisegnare di sana pjanta, nonostante la fermezza della Lega e del suo presidente Antonio Ghirelli, che subito dopo la decisione di non sforare il limite delle 60 società, a domanda precisa sui possibili ricorsi del Cerignola, si era detto pronto a ricorrere fino al Consiglio di Stato pur di far valere le proprie ragioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA