LA NOTA DEL CLUB

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Come anticipato da Il Messaggero nei giorni scorsi, il diggì Pierluigi Di Santo torna al timone del Rieti sia a livello amministrativo che sportivo. Lo ha deciso ieri il cda del club sabino che ha ratificato le dimissioni dell'ad Giuseppe Di Gennaro. Curci sarà il presidente del consiglio di amministrazione mentre l'imprenditore e capo degli sponsor campani, Carmine Del Regno, avrà potere di firma.Il Football Club Rieti comunica che il 23 marzo 2020 si è riunito, in video conferenza, il Consiglio di Amministrazione del club a seguito delle dimissioni dell’amministratore delegato Roberto Di Gennaro.Il consiglio ha provveduto a ratificare le suddette dimissioni, a nominare presidente del CdA Riccardo Curci e a delegare il potere di firma in rappresentanza del club al consigliere, componente del CdA, Carmine Del Regno.Il CdA ha deliberato altresi la conferma del direttore generale Pierluigi Di Santo, cui è stato affidato il coordinamento di tutti i settori amministrativi e sportivi del club.«La società ringrazia Di Gennaro per il lavoro svolto per conto del F.C. Rieti ed augura allo stesso un futuro ricco di soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale».