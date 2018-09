RIETI - Nessuno si prende la scena in maniera particolare in casa Rieti per lo 0-0 con la Cavese. Al di sopra della sufficienza le prove di Palma, Cericola e dei due difensori centrali (Pepe e Gigli). Unica insufficienza a Maistro, apparso piuttosto stanco e incapace di dare le giuste geometrie alla squadra.



LE PAGELLE DEL RIETI

Chastre 6

: Chéu l’aveva difeso in conferenza stampa, il portiere amarantoceleste risponde con una buona prestazione. Non servono interventi particolari, quasi ordinaria amministrazione

Papangelis 6: La prima da titolare del greco merita una sufficienza. Si propone quando può in fase di spinta, ordinato dietro. Buon esordio

Gigli 6,5: La coppia centrale con Pepe guadagna fiducia ogni minuto giocato insieme. Ordinato in disimpegno e pulito in chiusura: positivo

Pepe 6,5: Non era al meglio, ma in campo non si vede. Solita prestazione solida a contribuire al primo clean sheet stagionale.

Palma 6,5: Anche lui tra i migliori, se non il migliore del Rieti. Dopo l’esclusione della prima gara si è preso il centrocampo dando copertura alla difesa ed inserendosi quando può

Dal 74’ Kean 5.5: Non incide come ci si aspetterebbe, prova qualche scorribanda sulla destra, mai pericoloso)

Diarra 6: Anche per lui buona gara, seppur senza strappi particolari

Maistro 5,5: La peggiore prestazione in queste gare, apparso piuttosto stanco. Ci sta, anche se la sua qualità serve molto alla squadra

Dal 58’ Di Domenicantonio 6: prova a darsi da fare, pennella un paio di cross con il sinistro. Esordio sicuramente positivo, anche se non incide in maniera importante con mezz’ora a disposizone

Cericola 6,5: Anche per lui buona prestazione, soprattutto nel primo tempo. Prova a puntare l’uomo e corre dietro a tutti, nella ripresa si adegua alla partita spezzettata e non incide

Dal 74’ Lukinga 6: Dotato di grande fisico, potrà tornare utile anche per far rifiatare Diarra

Vasilieou 6: Anche per lui una gara sicuramente non insufficiente ma senza strappi: quando punta l’uomo in uno contro uno è comunque pericoloso

Todorov 6: Come sempre si sbatte, fa a sportellate, prova a rendersi utile e rimedia l’ennesima maglia strappata di questo avvio di campionato. Il gol continua a non arrivare, ma il bulgaro è sicuramente utile alla causa

Chéu 6: Prova a muovere le carte nella ripresa, ma la squadra non cambia mai marcia. Rischia Pepe titolare e ha ragione, per la prima volta in questo campionato la squadra non subisce gol.



CAVESE

Vono 6; Palomeque 6 , Bruno 6, Manetta 6, Licata 5.5 (45’ Nunziante 6); Tumbarello 6, Favasuli 5.5 (70’ Lia 5.5), Fella 6; Rosafio 6 (70’ Bettini 5.5), Sciamanna 6 (84’ De Rosa 6), Agate 5.5 (45’ Migliorini 6). All. Modica 6

ARBITRO

Miele di Torino 6.5: I ritmi blandi della partita e le tante sostituzioni del secondo tempo non gli rendono la vita particolarmente difficile. Direzione di gara senza sbavature e con buona personalità.

