DUE EX IN CAMPO

BELECK DALLA PANCHINA

TRIDENTE INSOLITO

COSI' IN CAMPO

Cavese

Rieti

Arbitrio

ALTRE GARE, XII GIORNATA

Ore 15

Ore 17.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 4-1-4-1 di Campilongo contro il 3-4-3 di Caneo: Cavese-Rieti si giocherà sulle dinamiche tattiche di due modi diversi di giocare ed intendere il calcio. E domani sera, 27 ottobre, alle 20.45 sarà interessante capire se prevarrà l'attendismo dei campani - reduci da due zero a zero consecutivi - o l'aggressività a tutto campo degli amarantoceleste, rivitalizzati dalla cura-Caneo.Nella Cavese anche due vecchie conoscenze reatine: il portiere Matteo Kucich, che in amarantoceleste ha vinto la finale playoff contro il L'Aquila nel maggio del 2017 (4-1) e l'attaccante Bruno El Ouazni, arrivato alle pendici del Terminillo sotto la gestione Fedeli (stagione 2014/2015) ma mollato dopo appena 12 giornate perché non ritenuto performante come si sperava.Sul versante reatino, invece, Tirelli è rimasto a casa: il centrocampista di Anguillara è guarito dall'infortunio rimediato a Teramo, ma Caneo non se la sente di rischiarlo in una partita come quella di domani sera e rimanda il suo "esordio" col nuovo corso societario a domenica prossima contro la Virtus Francavilla. Partirà dalla panchina, invece, Leo Beleck, da mercoledì in permesso-premio concessogli dalla società vista la nascita di sua figlia Alexandra, a Parigi: l'attaccante franco-camerunense si aggregherà alla squadra direttamente nel ritiro di Cava, questa sera 26 ottobre, ma Caneo evidentemente se lo terrà "caldo" per la seconda parte della gara.Stamattina, nel corso dell'allenamento di rifinitura, Caneo (domani costretto alla tribuna per squalifica) non si è nascosto, né ha pensato di fare pre-tattica: confermato il modulo che ha permesso al Rieti di schiantare la Viterbese, col rientro di Gigli al centro della difesa ed il conseguente dirottamento di Zanchi sull'out sinistro. In attacco toccherà ancora a De Paoli e Marcheggiani, con Esposito a completare la linea dei tre.(4-1-4-1): Kucich; Polito, Matino, Rocchi, Nunziante; Castagna; Spaltro, Matera, Miguel Angel, Sandomenico; El Ouazni. All.: Campilongo.(3-4-3): Addario; Aquilanti, Gigli, Granata; Tiraferri, Palma, Zampa, Zanchi; De Paoli, Marcheggiani, Esposito. All.: Maschio.: Delrio di Reggio Emilia (Toce e Del Santo Spataru)Avellino-Reggina;Catania-Bari;Picerno-Paganese;Viterbese-Sicula Leonzio;Bisceglie-Virtus Francavilla;Catanzaro-Rende;Monopoli-Potenza;Teramo-Casertana;Vibonese-TernanaReggina 25Potenza 24Ternana 22Bari 21Monopoli 19Casertana e Viterbese 17Paganese, Catanzaro e Catania 16Vibonese e Teramo 15Avellino 14Virtus Francavilla e Cavese 13Picerno e Bisceglie 10Rieti 8Sicula Leonzio 6Rende 5