RIETI - Prima gara esterna per Bruno Caneo sulla panchina del Rieti. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa anche del match contro la Cavese in programma domani alle 20.45. Impossibile però non partire dall'entusiasmo lasciato dal derby: «La squadra sta bene, è giusto che ci sia entusiasmo, è un aspetto che non mi preoccupa. Vincere da motivazioni ma soprattutto ti aiuta a lavorare con più serenità durante la settimana».Di fronte c'è proprio il match contro la Cavese, una gara che, conti alla mano, è uno scontro salvezza: «Affrontiamo una squadra costruita per un campionato di medio alta classifica, con giocatori di categoria - ha detto Caneo - anche se è una squadra che non realizza tanti gol. Quello che penso però è che la gara ci dirà che tipo di campioanto potremo aspirare a fare, devo vedere l'approccio psicologico della squadra in una gara esterna».Per quanto riguarda la formazione, certa la conferma del 3-4-3: «Gigli ritorna al suo posto in difesa - dice il tecnico - con Zanchi che tornerà nel suo ruolo di esterno sinistro». Dubbi invece su Beleck, che ha avuto un permesso per la nascita di sua figlia e raggiungerà la squadra direttamente a Napoli domani: «Siamo contenti per lui, poi è chiaro che devo dare priorità ai ragazzi che si sono allenati in questa settimana. Quando sono arriva l'ho visto un po spento, ha bisogno di ritrovare serenità ed entusiasmo per far ricredere se stesso ed i tifosi».Poi una battuta anche su Marcheggiani: «Ragazzo che parla poco ed è dedito al lavoro, ha qualità importanti che lo porteranno a giocare anche nella categoria superiore, deve rimanere tranquillo e continuare a lavorare". Pacato in conferenza, un leone in panchina. Caneo parla anche delle "emozioni" del campo: "Devo cercare di trasmettere spirito alla squadra, sono una guida, urlerò finchè non avranno imparato bene i dettami tattici che gli chiedo e sui quali stiamo lavorando».