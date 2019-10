CLASSIFICA FLUIDA

CAMPILONGO AMMONISCE

RIETI - In estate l'arrivo di Moriero, ex tecnico della Samb - a gennaio scorso ad un passo anche dal Rieti - sembrava potesse ribaltare lo stato d'animo di una Cavese che dopo aver centrato la salvezza l'anno prima, puntava dritta ad una stagione meno travagliata. E invece, tempo un mese di campionato, l'ex esterno d'attacco di Inter, Lecce e Roma (e della Nazionale) ha dovuto rifare le valige e lasciare la panchina del "Lamberti" a Salvatore Campilongo, che in sette partite, finora, ha totalizzato 9 punti.A quota 13, grazie a 3 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte, la Cavese resta una squadra che naviga in una zona di classifica ibrida: poco sopra la zona playout, ma ad un passo dai playoff. E' reduce da un doppio zero a zero (con la Casertana domenica e col Potenza mercoledì) e non vince in casa dal 20 settembre scorso, quando riuscì a infliggere un secco 2-0 all'Avellino di Ignoffo (poi esonerato per far posto a Capuano, ndr). Sette i gol realizzati finora, poco più di 0,5 di media a partita, 17 invece quelli incassati dalla difesa, anche se a tabellino si contano due 4-0 (con Bari e Catania) ed un 5-1 (con la Reggina). Potrebbe essere una preda facile da azzannare per il 3-4-3 di Caneo, che punterà ancora una volta sulla vena realizzativa di Marcheggiani, vice capocannoniere del girone C con 8 gol all'attivo e pronto a colpire ancora.Alla vigilia della sfida di domani sera, domenica 27 ottobre, alle ore 20,45 (arbitro Delrio di Reggio Emilia), il tecnico Campilongo ha chiesto alla squadra «di cercare di approcciare bene alla gara peché il Rieti al di là del momento delicato che sta attraversando sul versante societario, resta una formazione che negli undici titolari ha la competitività per vincere con chiunque. Ho visto la sfida col Bari, a suo tempo, e non meritava assolutamente di perdere. Occhi aperti, guardia alta e soprattutto fuori chi decide di scendere in campo con superficialità».