IL TABELLINO

Cavese

Rieti

Arbitro

Marcatori

Note

Ultimo aggiornamento: 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora un pareggio tra Rieti e Cavese. Dopo lo 0-0 dell'andata allo Scopigno, al Lamberti è sempre un punto a testa, con il punteggio finale di 1-1. Primo tempo molto equilibrato con la Cavese che parte bene, poi il Rieti cresce e costruisce due ottime palle gol con Konate e Brumat. La svolta del match arriva nella ripresa, e arriva ancora da un episodio. Il direttore di gara Gualtieri fischia un fallo di rigore discutibile ai padroni di casa al minuto 61', trasformato da De Rosa, che festeggia con il gol le 200 presenze con la maglia del club campano. Capuano pesca dalla panchina ed è proprio uno dei nuovi entrati, Tommasone, che al 68' scrive l'1-1 con uno splendido destro. Nel finale il Rieti ha anche la chance per vincerla, ma il colpo di testa di Cernigoi viene salvato sulla linea. Un punto che aiuta a muovere la classifica ma che, a conti fatti, fa più felice una cavese che mantiene inalterate le distanze.(4-3-3): Vono 6; Palomeque 6(81’ Lia sv ), Manetta 6, Silvestri 6, Licata 6 (75’ M. Ferrara 6); Favasuli 5.5, Migliorini 5.5, Tumbarello 6 (75’ Bettini 6); Rosafio 6 (67’ Buda 6), De Rosa 6.5, Fella 6(81’ Nunziante sv). A disp. De Brasi, Bisogno, Logoluso, Bruno, Agate, Dibari, Castagna. All. Modica(3-5-1-1): Costa 6; Delli Carri 6, Gigli 6.5, Mattia 6 (66’ Tommasone 7); Zanchi 6, Konate 6 (66’ Garofalo 5.5), Palma 6 (81’ Xavi sv), Marchi 6, Brumat 6; Maistro 5.5 (71’ Scardala 6); Cernigoi 6.5. A. disp. Spadini, Tiraferri, Grillo, Gualtieri, Criscuolo, Migliaccio. All. Capuano 6.5: Gualtieri di Asti 5.5 (Teodori e Montanari): 61’ De Rosa (C), 68’ Tommasone (R): ammoniti Zanchi (R), Manetta (C), Marchi (R), Cernigoi (R). Lia (C), Migliorini (C), Silvestri (C)