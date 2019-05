I 23 CONVOCATI

COSI' IN CAMPO

Catania

Rieti

Arbitro

ALTRE GARE, XXXVIII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al "Massimino" di Catania calerà il sipario sulla stagione del Rieti. Oggi alle 18.30 la formazione amarantoceleste sarà impegnata in Sicilia per l'ultimo atto del campionato. Obiettivo chiudere con un successo, anche se gli amarantocelesti troveranno un Catania motivatissimo, a caccia di tre punti che potrebbero significare il terzo posto in classifica.«Non andremo per fare una gita», queste le parole in conferenza di un Ezio Capuano commosso, che ha voluto elogiare il lavoro di giocatori e società, ripercorrendo le tappe della salvezza. Il Capuanesimo, così ribattezzato proprio in conferenza stampa, l'identificazione di un personaggio che, per dirla con parole sue: «Ha sempre messo il cuore davanti a tutto, senza compromessi».Il suo futuro è ancora in bilico, anche se appare comunque lontano da Rieti: «La gente mi ferma per strada chiedendomi di rimanere, è successo anche in altre piazze, sono cose che mi danno enorme soddisfazione, che mi fanno capire che è arrivato prima il Capuano uomo che allenatore. Lunedì avremo una cena di squadra, sarà l'occasione per parlare con la società».La testa però è proiettata al campo: «Ci siamo allenati come in una settimana tipo - ha detto il tecnico - affrontiamo una squadra partita con l'intento di ammazzare il campionato, guidata da un tecnico (Novellino, ndr) che non ha nulla a che fare con la categoria, sono sicuro faranno bene nei playoff».Rimane qualche dubbio di formazione, visto che oltre oltre allo squalificato Gondo, Grillo non è stato inserito nell'elenco dei convocati: «Gigli è febbricitante e Grillo indisponibile, probabile che ci sarà spazio per qualcuno che ha giocato meno. Alleno ragazzi fantastici, nei tantidi carriera ho visto tantissime cose, ma questa esperienza a Rieti è tra le più belle. Credo di aver migliorato alcuni di questi ragazzi non solo come giocatori, ma anche come uomini».Tra i pali ci sarà Marcone, visto che Costa non è al top per un problema al ginocchio. Davanti possibile spazio alla coppia Cernigoi - Svidercoschi, anche se Tommasone scalpita. In difesa Gigli potrebbe non essere rischiato, al suo posto uno tra Gualtieri e Scardala, mentre DellI Carri e Mattia vanno verso la conferma. Sugli esterni un paio di ballottaggi: a sinistra il dubbio è tra De Vito e Zanchi, mentre a destra, oltre al solito Brumat, c'è anche l'ipotesi Tiraferri. Marchi e Carpani vanno verso la conferma a centrocampo, con uno tra Maistro e Xavi.Capuano e il suo Rieti, una storia che i tifosi sperano possa continuare, alla vigilia di una gara che da l'impressione di essere l'ultima del tecnico sulla panchina amarantoceleste.Marcone, Costa D., Delli Carri, Gualtieri, Garofalo, Tiraferri, Tommasone, Xavier, Palma, Scardala, Svidercoschi, Marchi, Carpani, Zanchi, Brumat, De Vito, Cernigoi, Maistro, Gigli, Mattia, Corinti, Criscuolo, Cericola.(4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Esposito, Marchese; Bucolo, Lodi, Llama; Sarno, Marotta, Manneh. All. Novellino(3-5-2): Marcone; Delli Carri, Gualtieri, Mattia; Brumat, Carpani, Marchi, Maistro, De Vito; Svidercoschi, Cernigoi. All. Capuano: Carrione di Castellammare di Stabia (Bahri- Niedda)(ore 18.30)Sicula Leonzio - CasertanaBisceglie - CaveseMonopoli - SiracusaCatanzaro - TrapaniPotenza - ViboneseJuve Stabia - Virtus FrancavillaPaganese - ViterbeseReggina - Matera 3-0Juve Stabia 77Trapani 73Catanzaro e Catania 64Potenza 54VIrtus Francavilla 52Reggina 49Monopoli e Casertana 48Rende e Cavese 47Viterbese 45Sicula Leonzio e Vibonese 42Rieti 38Siracusa 35Bisceglie 26Paganese 20