RIETI - «O pagate prima, o non dormite». La trasferta del Rieti a Catania, dove domani la squadra affronterà la Sicula Leonzio, si sta rivelando una vera e propria Odissea. Come se non bastassero le dodici ore di viaggio in pullman (sia all'andata, che al ritorno) è di poco fa la notizia che il torpedone che sta accompagnando i calciatori e lo staff tecnico a Lentini, si è dovuto fermare a Fiano Romano per tentare di capire come risolvere questo "inconveniente tecnico". A Torre del Grifo, infatti, i titolari del centro sportivo di proprietà del Catania calcio, vuole avere garanzie sui pagamenti, probabilmente "impauriti" dalla situazione societaria in continua evoluzione. Il pullman è ripartito alla volta di Catania, anche se c'è sconcerto tra i giocatori, che hanno già avvisato l'Assocalciatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA