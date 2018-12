RIETI - «Chi non uccide, muore». Con queste parole appuntate sullo smartphone l’allenatore del Rieti Ricordo Chéu esordisce in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga con il Catania, decisa da una prodezza di Luca Calapai dopo che Fabio Maistro aveva sbagliato un gol sulla linea di porta.



«All’inizio eravamo preoccupati di affrontare una squadra così blasonata. Ho visto i ragazzi ansiosi, dopo con il passare dei minuti invece abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari. Anche se abbiamo difficoltà a trovare alternative, cambiamo moduli ma non abbiamo sostituzioni. Il calcio è questo è fatto di gol e di opportunità e il Catania ha fatto meglio di noi in questo senso. E’ un peccato. Il Catania non mi è sembrata una squadra che gioca bene, ha giocatori di qualità che punta sulle individualità. Comunque resto umile a differenza del collega Sottil che ha rifiutato i complimenti a fine gara, questa è una cosa che mi dispiace e non credo che lui sia Mourinho o Guardiola. Abbiamo bisogno di punti e non di complimenti. Sono molto contento che i tifosi stanno con la squadra, abbiamo bisogno del loro supporto per crescere e sentire il calore dello stadio può aiutare. Forse le notizie di un avvicendamento ai vertici societari hanno aiutato a cambiare l’atmosfera intorno alla squadra, dentro lo spogliatoio non è cambiato nulla, ma se tutto questo aiuta io sono felice lo stesso».

«E’ stato un risultato bugiardo - afferma Filippo Delli Carri, il migliore in campo tra le fila del Rieti - Secondo me lo 0 a 0 era più giusto. Nello spogliatoio c’era molta serenità, sappiamo che abbiamo fatto la nostra partita. Sul gol sbagliato da Maistro ci ha raccontato che ha rimbalzato male ma era riuscito a colpirla bene lo stesso, forse se la avesse presa sporca adesso raccontavamo un’altra partita. Ci fa piacere aver messo in difficoltà giocatori che hanno fatto categorie superiori. Non dobbiamo cullarci sui complimenti che riceviamo, bisogna essere perfezionisti e migliorare perché al più piccolo errore veniamo puniti».

L’allenatore del Catania Andrea Sottil per prima cosa parla della città di Catania colpita dal terremoto nella nottata tra venerdì e sabato: «E’ stata una notte brutta, una notta di paura mi spiace per chi ha perso la casa per fortuna non ci sono vittime. Spero che questa vittoria possa servire a distrarli da questa tragedia. Speriamo che il nostro vulcano ci dia pace».

Sulla gara l’ex difensore dell’Udinese invece commenta: «Ho visto pochi tiri del Rieti, per il resto non ho visto una squadra che ci ha messo in difficoltà. Il Rieti è una squadra fisica, scorbutica, di categoria. Siamo stati alti, aggressivi e abbiamo cercato di scardinare la difesa dei padroni di casa che si erano arroccata. Secondo me era valido anche il gol che ci hanno annullato. Questa è una categoria dove la differenza la fanno i particolari, dove è fondamentale vincere i contrasti e le secondo palle, dove non c’è grande spettacolo ma bisogna combattere: per assurdo è più semplice giocare in categorie anche superiori. Poi contro di noi che tutti gli avversari ci mettono qualcosa di più. Quando ci mettiamo la ‘tuta da operaio’ poi viene fuori la nostra qualità, non ci siamo sempre risusciti ma lo stiamo facendo. Dobbiamo recuperare ancora una gara e possiamo scalare ancora la classifica per il momento sono soddisfatto di quello che stiamo facendo».

Anche il primo pensiero del giocatore più rappresentativo degli etnei va alla città colpita dal terremoto: «Siamo vicino alla gente di Catania - Francesco Lodi, dichiara il centrocampista rossoazzurro - Anche io ho vissuto sulla mia pelle la paura con una bimba piccola e mia moglie incinta svegliati nella notte. E’ stato brutto ma speriamo che il peggio sia passato».

Invece parlando della partita il giocatore catanese commenta: «Abbiamo vinto su un campo difficile, siamo stati bravi e pazienti a cercare la giocata e vincere la gara con un gran gol di Calapai. Dobbiamo fare questo anche in futuro».

In conclusione ‘Ciccio’ Lodi manda un messaggio anche Federico Dionisi: «Gli auguro di riprendersi il prima possibile. Il suo è un brutto infortunio ma spero che torni al più presto in forma».

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA