RIETI - Appuntamento con la storia del calcio reatino a Castelnuovo di Farfa. Sabato 15 settembre infatti dalle 15 fino a tarda sera ci sarà un’intera giornata dedicata alla storia della squadra locale di calcio: protagonisti gli allenatori, i calciatori e soprattutto i tifosi e i sostenitori che dal 1974 sono accanto alla squadra. Alle 15 partita amichevole tra Castelnuovo di Farfa e Civitella San Paolo, gara dedicata alla memoria di Giacomo Ponziani, giovane tifoso e calciatore prematuramente scomparso qualche anno fa. A seguire aperitivo e stand gastronomico con spazio giochi per bambini.



Alle 20.30 poi le vecchie glorie saranno i testimoni di racconti e di aneddoti, accompagnati dalla proiezione di vecchie fotografie e filmati. Alle 21.30 verrà presentata ufficialmente la nuova squadra e lo staff tecnico che andranno ad affrontare il prossimo campionato di Seconda categoria. La novità di quest’anno è che verrà organizzata una scuola calcio in collaborazione con Passo Corese.



Nell’occasione il sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti, presenterà le iniziative che si affiancheranno alla scuola calcio da ottobre prossimo fino a giugno 2019, nell’ambito del programma “Pronti partenza Via !”: oratorio, centro anziani, ginnastica per tutti, un doposcuola per i ragazzi, un corso di inglese e uno di francese e, infine, un corso di chitarra e di musica.

