Rieti, la rivoluzione alla Fcd Casperia per riprendere quota

RIETI - Partita la rivoluzione della Fcd Casperia che ha iniziato, in vista della prossima stagione calcistica, il radicale rinnovo partendo dai vertici societari, tecnici, squadra, piazzando già i primi colpi di mercato che non nascondono ambizioni e voglia di stupire da parte del sodalizio sabino.

Iniziate le grandi manovre in casa Fcd Casperia che dopo aver vinto la Terza categoria due anni fa con la promozione in Seconda e reduce da una stagione sofferta, quella appena conclusa col blocco dei campionati, vuole ripartire col piede giusto, evitando qualche errore di inesperienza fatto in passato e muovendosi in anticipo per preparare al meglio la prossima annata.

La rivoluzione è a tutto tondo: presidente, allenatore e l’inserimento di nuovi giocatori da affiancare ad alcune riconferme.



La dirigenza e il nuovo allenatore

La prima notizia è quella relativa al presidente che da quest’anno è Massimo Ceci che prende il posto di Gianni Tranquilli, il quale, rimarrà nell'organigramma societario. Massimo Ceci nel ringraziare l’ex presidente per il percorso fatto in questi due anni soprattutto la vittoria del Campionato di Terza che ha permesso al Casperia l’ascesa al campionato di Seconda, si è messo subito al lavoro partendo dal nuovo allenatore.

Preso atto delle dimissioni dell’allenatore Federico Chini ricevute il 24 maggio scorso, il neo presidente, l’intero staff dirigenziale e la squadra hanno tutti voluto ringraziare il mister «per la professionalità mostrata in questi anni, soprattutto nella gioia più grande che ogni atleta, mister e dirigenza possano ricevere: la vittoria di un campionato in un paese piccolo, cosa molto difficile in queste categorie e per questo va tutta la nostra riconoscenza e ringraziamento».

Da quel momento corte spietata da parte del presidente Massimo Ceci al nuovo mister che sarà Andrea Capulli, il quale ha accettato con entusiasmo. Mister Capulli che da giovanissimo giocatore vinse un campionato a Casperia, è reduce dal campionato di Prima categoria alla guida dell’Atletico Sabina. Col Casperia siederà sulla panchina del “Belloni” nel suo paese, Montasola, il campo dove la Fcd Casperia anche nella prossima stagione disputerà le sue partite casalinghe.

«Parto ringraziando dal primo all’ultimo dirigente e tutta la squadra dell’Atletico Sabina – le prime parole di mister Andrea Capulli- un ambiente splendido fatto di persone speciali dove dal primo giorno mi sono sentito a casa e tra amici. Fatto il sentito e doveroso ringraziamento mi butto in questa nuova avventura col Casperia dove ho amici e persone che stimo da sempre, dove ho militato da calciatore e dove è in atto un progetto ambizioso che mi è stato presentato e che io ho subito abbracciato. Mi sono sentito lusingato dal fatto che nell’ambizioso progetto con il quale la società vuole provare da subito ad essere squadra di vertice nel campionato, sono stato scelto io per la guida tecnica. Ho ringraziato ed accettato stimolato da questa nuova sfida in cui credo fortemente».



La squadra



Work in progress per quel che riguarda la squadra con riunioni e contatti in questi giorni. Alcuni rinnovi e alcune partenze si stanno per concretizzare ma intanto vengono già annunciati i primi colpi che fanno già capire quale l’idea della società: prendere giocatori di categoria che possano costituire un rinforzo o che arrivino da categorie superiori.

Il primo annuncio è stato il numero uno, il portiere: sarà Fabio Colapietro a difendere la porta dei rossoverdi. Colapietro è un portiere di grande esperienza tra i migliori nelle fila dell’Atletico Sabina e dell’intero campionato di Prima categoria la passata stagione. Sempre proveniente dall’Atletico, è arrivato l’accordo anche col bomber Fabio Armagno, anch’esso ragazzo di comprovata esperienza e capacità che andrà a rinforzare il reparto offensivo degli “aspidi”. Terzo colpo in ordine di tempo è quello del centrocampista Giammarco Di Francesco, un ragazzo classe '97 proveniente da Castelnuovo di Farfa ma di proprietà dell'Asd Poggio Mirteto che andrà a rinforzare il reparto dei centrali . Ieri sera è arrivato l’annuncio della firma di Manuel De Santis, giocatore in uscita dall’Asd Poggio Mirteto dopo la vittoria del campionato di Prima categoria.



Partenze e riconferme

Una riconferma è stata quella del bomber Alessio Ottaviano che ha deciso di continuare col progetto Casperia. E’ stata poi annunciata la riconferma di Cristian Flamini (nella foto al centro tra mister Capulli e il presidente Ceci) al quale, la società affiderà la fascia di capitano. «Una scelta fatta dalla società- fanno sapere i vertici della Fdc Casperia- col consenso immediato del nuovo mister per un ragazzo d’oro che darà, ne siamo sicuri, il 110 per cento per la nostra maglia. Allo stesso tempo salutiamo e ringraziamo per quanto fatto e gli anni trascorsi con noi l’ex capitano Daniele Forcellini al quale facciamo i migliori auguri per il prosieguo della carriera nella nuova realtà dove approderà, l’Asd Poggio Catino».



A quanto finora detto nei prossimi giorni la Fcd Casperia annuncerà altri tre “altisonanti” colpi di mercato per la definizione dei quali si stanno curando gli ultimi dettagli.

Non c’è ombra di dubbio che “aspidi” quest’anno vogliono fare davvero sul serio.

