SECONDO TEMPO

GOL CASERTANA

IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Casertana

Rieti

Arbitro:

Ultimo aggiornamento: 20:01

RIETI - Secondo atto del girone di ritorno, primo per Ezio Capuano sulla panchina amarantoceleste: grande attesa per Casertana-Rieti.26'- Grande parata di Adamonis su Gondo, l'attaccante reatino aveva però commesso fallo in precedenza.25'- Il Rieti prova a prendere un po di campo, ancora nessuna azione pericolosa però per la formazione amarantoceleste21'- Grande conclusione da quasi trenta metri di De Marco, sassata che si perde alta di poco20'- I cambi non sembrano aver dato la scossa a Rieti e Capuano si gioca una nuova pedina. Fuori Mattia, dentro Brumat.16'- Il Rieti ha bisogno di qualcosa in più se vuole strappare un pareggio. Casertana per ora in controllo del vantaggio11'- Il Rieti ora ha bisogno di alzare il baricentro e Capuano si gioca un doppio cambio. Fuori Palma dentro Garofalo, fuori Konate, dentro Cernigoi6'-. Capolavoro di Castaldo che sblocca la partita. Colpo da campione per Castaldo.5'- Ammonito Rainone per la Casertana per fallo su Maistro, Rieti più propositivo in questo secondo tempo2'- Calcio di punizione provato da Maistro direttamente in porta. Pallone altissimo sopra la traversa1'- Via al secondo tempo al "Pinto" di Caserta. Si riparte con il Rieti che toccherà il primo pallone. Nessun cambio all'intervallo, si riparte dai 22 che avevano chiuso la prima frazione46'- Finisce il primo tempo. Meglio la Casertana del Rieti, padroni di casa vicini al vantaggio in un paio di circostanze. Si va al riposo sullo 0-045'- Assegnato un minuto di recupero che si apre con un corner per la Casertana43'- Doppia chance clamorosa per la Casertana. Palo di Castaldo, poi miracolo di Costa sul diagonale di Zito41'- Proteste della Casertana che chiedeva un calcio di rigore. Intervento di Pepe su Castaldo. Nello sviluppo dell'azione giallo per Delli Carri per fallo su Zito37'- Adesso è Gondo a rimanere a terra dopo un contatto di gioco. Anche la Casertana, sportivamente, mette fuori il pallone. Nulla di grave per l'attaccante reatino36'- Partita non esaltante al "Pinto" ma di grande intensità. La Casertana tiene il pallino del gioco, ma il Rieti è ordinato e non concede nulla32'- Eccolo il cambio. Fuori Floro Flores esce dal campo, al suo posto Cigliano31'- Infortunio per Floro Flores. L'attaccante, ciccando un pallone, sente dolore alla coscia. Forse in arrivo la sostituzione28'- Trattenuta di Pepe su Castaldo nel cerchio di centrocampo. Il difensore amarantoceleste rischia il giallo, che però non arriva26'- Ancora grande equilibrio al Pinto. Il 3-5-2 di Capuano copre bene il campo. Rieti ordinato. Primo cartellino giallo del match per Vacca21'- Prima Zito su punizione, poi Romano sulla ribattuta. La Casertana ci prova ma nessun pericolo per Costa18'- A terra un giocatore della Casertana dopo uno scontro con Palma, il Rieti mette fuori sportivamente il pallone. Nessun sussulto, match equilibrato14'- Per la Casertana è sicuramente Zito l'uomo più attivo. L'esterno sinistro sta mettendo in difficoltà il Rieti10'- Mattia molto attivo sulla fascia destra. Altro cross del neo arrivato, pallone bloccato da Adamonis7'- Colpo di testa pericoloso da parte di Floro Flores che stacca bene ma mette a lato2'- Corner per il Rieti. Bell'inserimento di Mattia che mette la palla a rimorchio per Gondo. L'attaccante amarantoceleste chiuso in corner1'- Azione insistita della Casertana sulla corsia di sinistra, un paio di traversoni, alla fine risolve Costa in uscita.Dopo un toccante minuto di raccoglimento in memoria di Peppe Nappo, storico segretario generale della Casertana, via alla partita. Primo pallone per i padroni di casa, Rieti con la nuova maglia bianca e croce amarantoIl cammino del Rieti dopo la sosta riparte dal "Pinto" di Caserta, di fronte la Casertana di mister Esposito. Confermata per gli amarantoceleste la formazione della vigilia, in campo tre nuovi acquisti, si tratta di Zanchi, Mattia e Marchi. Proprio Mattia agirà largo a destra nel centrocampo a cinque con Zanchi a sinistra, Marchi invece sarà uno dei tre centrali insieme a Palma e Konate. Dietro, davanti al portiere Costa, ci saranno Delli Carri, Gigli e Pepe, coppia d'attacco formata da Maistro e Gondo. Confermata anche la formazione della Casertana, che davanti si gioca la coppia Castaldo-Floro Flores.: Adamonis, Rainone, Zito, Vacca, Blondett, De Marco, Romano, Lorenzini, Meola, Castaldo, Floro Flore. All. Esposito: Costa, Delli Carri, Pepe, Gigli, Zanchi, Marchi, Palma, Konate, Mattia, Maistro, Gondo. All. CapuanoAngelucci di Foligno (Perrotti-Severino)