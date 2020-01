RIETI - Bocche cucite, testa solo alla Casertana: in casa Rieti c'è un 6-1 da vendicare, quello dell'andata, ma soprattutto c'è una classifica da muovere. Alle 17,30 di domani, 26 gennaio, riflettori accesi allo Scopigno per una gara che mette in palio punti pesanti in chiave-salvezza, che in ottica playoff, perché se è vero che al Rieti serve vincere per cominciare a risalire la china, è altrettanto vero che la Casertana - priva di Zito e Longo squalificati e con Starita e Rainone non al top. attualmente è fuori dalle prime dieci (un punto la divide dall'ultimo piazzamento utile) e non vince da quasi due mesi.



SARA' 3-5-2

Il sentiment pre-gara di Roberto Beni è stato bandito dal silenzio stampa indetto ieri dall'ad Di Gennaro, che dopo le esternazioni del tecnico subito dopo la sfida con la Ternana, ha deciso di mettere il silenziatore a tutti i tesserati. Ma chi ha potuto seguire l'allenamento di rifinitura, ieri mattina al Gudini, si è potuto rendere conto di persona di come Beni abbia preparato tatticamente questo appuntamento. Si ripartirà dallo stesso 3-5-2 o, per chi preferisce, 3-5-1-1 con cui il Rieti nel secondo tempo del Liberati ha saputo tenere testa alla Ternana e l'unica vera variante potrebbe essere l'esordio dal primo minuto di Merelli tra i pali (il portiere padovano indosserà la 20). Aquilanti guiderà la difesa, con Celli ed Esposito intermedi; mediana guidata da Zampa, esterni presidiati da Tiraferri e Zanchi, le due mezzali saranno Tirelli e Serena. Li davanti centimetri e fantasia con De Paoli e Russo.

COSI' IN CAMPO

Rieti (3-5-2): Merelli; Celli, Aquilanti, M. Esposito; Tiraferri, Tirelli, Zampa, Serena, Zanchi; De Paoli, Russo. A disp. Addario, Pegorin, Beleck, Granata, Del Regno, Poddie, De Sarlo, Bartolotta, Zona, Giordano, C. Esposito. All. Beni.

Casertana (3-5-2): Cerofolini; Silva, Caldore, Ciriello; Origlia, D'Angelo, Santoro, Varesanovic, Paparusso; Castaldo, Floro Flores. A disp.Zivkovic, Crispino, Zivkov, Matese, Lezzi, Clemente, Adamo, Petta, Starita, Rainone. All. Ginestra.

Arbitro: Galipò di Firenze (Vitale e Ricciardi di Ancona).

ALTRE GARE, XXIII GIORNATA

Sabato 25/1 ore 20,45

Rende-Vibonese

Domenica 26/1 ore 15

Monopoli-Ternana;

Reggina-Bari;

Virtus Francavilla-Paganese;

Viterbese-Catania;

Ore 17,30

Avellino-Picerno;

Cavese-Teramo;

Potenza-Bisceglie;

Rieti-Casertana;

Lunedì 27/1 ore 14,30

Sicula Leonzio-Catanzaro.

CLASSIFICA

Reggina 52

Bari e Ternana 46

Monopoli 43

Potenza 41

Teramo 34

Catania 33

Catanzaro 32

Viterbese e Paganese 29

Casertana e Cavese 28

Vibonese, Virtus Francavilla e Avellino 27

Picerno 23

Bisceglie 17

Rende 14

Sicula Leonzio 12

Rieti 8* (5 punti di penalizzazione).

