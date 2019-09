I CONVOCATI DEL RIETI

RIETI - Nell'anticipo della quarta giornata del girone C il Rieti vuole sbloccarsi. Questa sera, sabato 14 settembre, alle 20.45 (diretta Eleven Sports) gli amarantocelesti saranno di scena al "Pinto" di Caserta per la quarta giornata di campionato. I numeri non lasciano troppe alternative: 5 partite ufficiali, 5 sconfitte, 14 gol subiti, 5 gol fatti, ed una classifica ancora ferma sullo 0. Se a questo sommiamo il lungo ko di Marchi e Tirelli out per squalifica allora la situazione è piuttosto complicata.Nella conferenza di ieri Mariani ha detto di volere il risultato ad ogni costo, anche perché la sfida di Caserta evoca bei ricordi: lo scorso anno, sotto la guida di Cheú, gli amarantocelesti strapparono il primo storico successo in serie C, con un calcio di rigore allo scadere di Gallifuoco. Da un rigore allo scadere ad un altro, quello che è costato il ko contro il Bari allo Scopigno, quasi un filo che ci riconduce alla sfida di stasera. Detto delle assenze di Marchi e Tirelli il Rieti potrebbe optare per un cambio di modulo, passando al 4-4-2. Pegorin confermato in porta, a destra Tiraferri, in mezzo alla difesa Gigli ed Aquilanti, a sinistra Zanchi. A centrocampo Guiebre potrebbe essere confermato a sinistra, con Zampa e Palma centrali ed Esposito largo sulla destra, davanti la coppia Marcheggiani-Beleck.L'alternativa potrebbe essere la riconferma di quel 3-5-2 che nelle ultime uscite sembra aver dato maggiore equilibrio alla squadra: «Abbiamo trovato la quadra - ha detto Mariani ieri in conferenza - il recupero di Arcaleni e la crescita di alcuni giovani come Marino ci danno qualche certezza in più».Zanchi, Gigli e Aquilanti in difesa, Guiebre ed Esposito esterni, con in mezzo uno tra Arcaleni, recuperato dopo l'infortunio, e Marino, in sostituzione proprio di Tirelli, insieme a Zampa e Palma. Invariata la coppia d'attacco. Anche la Casertana di Ginestra però ha qualche defezione importante: su tutte spicca quella di Floro Flores, mentre Rainone e Clemente saranno out rispettivamente per infortunio e squalifica. Dopo il ko a Potenza all'esordio i "falchetti" sono reduci da due risultati utili consecutivi, e vanno a caccia del secondo successo consecutivo in casa. Sfida durissima per il Rieti e per Alberto Mariani, che al di là delle scelte continua a perdere pedine importanti e non ha ancora potuto dare l'assetto definitivo ad una squadra che è già quasi spalle al muro. Saranno 15 i tifosi amarantocelesti che seguiranno la squadra al "Pinto", pronti a spingere verso quell'impresa accarezzata al lungo contro il Bari e sfumata con il rigore di Antenucci.Addario, Aquilanti, Arcaleni, Barolotta, Bellopede, Beleck, De Sarlo, Del Regno, De Paoli, Esposito, Gigli, Granata, Guiebre, Marheggiani, Marino, Palma, Pegorin, Sette, Tiraferri, Zampa, Zanchi.(3-5-2): Crispino; Ceriello, Silva, Caldore; Longo, D’Angelo, Santoro, Zito, Laaribi; Starita, Castaldo. Allenatore: Ginestra(3-5-2): Pegorin; Aquilanti, Gigli, Zanchi; Esposito, Palma, Zampa, Marino, Guiebre: Beleck, Marcheggiani. All. Mariani: Collu di CagliariCatania - Viterbese (domani, ore 15)Paganese - Virtus Francavilla (domani, ore 15)Teramo - Cavese (domani, ore 15)Ternana - Monopoli (domani, ore 15)Bisceglie - Potenza (domani, ore 17.30)Catanzaro - Sicula Leonzio (domani, ore 17.30)Picerno - Avellino (domani, ore 17.30)Vibonese - Rende (domani, ore 17.30)Bari - Reggina (lunedì, ore 20.45)Ternana 9Reggina, Picerno e Catanzaro 7Catania, Viterbese, Potenza, Bari e Avellino 6Paganese, Casertana e Bisceglie 4Monopoli 3Virtus Francavilla e Cavese 2Sicula Leonzio e Vibonese 1Teramo, Rieti e Rende 0