RIETI - La prima conferenza prepartita di Capuano da tecnico del Rieti è più o meno come da previsioni, risposte poco scontate e sigaro in mano. Tra gli argomenti toccati, ovviamente, il mercato: «Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora. Curci è stata una persona di onore, mi aveva promesso rinforzi e sono arrivati, anche facendo dei sacrifici. Abbiamo puntato su giocatori mirati, che ho già allenato e che conoscono il mio sistema di gioco per un inserimento più rapido possibile. Mercato chiuso? No, mancano almeno altri due acquisti, siamo ancora corti in un paio di ruoli, serve un centrocampista di qualità e anche un difensore». © RIPRODUZIONE RISERVATA