© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mantenendo fede alla tradizione stagionale, anche la sfida del "Massimino" il presidente Curci se l'è gustata dal divano di casa, dalla sua residenza di Cantalice, con qualche fiocco di neve che scendeva dal Terminillo, mentre in tv le immagini facevano intravedere raggi di sole sull'isola.E alla fine non ha potuto far altro che alzarsi in piedi stringere i pugni e sorridere, soddisfatto dell'ennesima prestazione positiva, chiusa sull'1-1 dopo il botta e risposta su rigore tra Lodi e Cernigoi.RIETI - «I ragazzi hanno disputato una gara sontuosa - dice a pieni polmoni dall'altro capo del telefono, Curci -. Uscire da uno stadio come il "Massimino" tra gli applausi della gente è stato come vincere. In altri tempi avrei esclamato "clamoroso al Cibali" anche se la mia Juventus è riuscito a farlo in passato (ride quando lo dice)».Non usa mezzi termini Riccardo Curci per "festeggiare" l'ultimo risultato utile della stagione, contro un avversario come il Catania che al di là di tutto, si giocava le residue speranze di chiudere la regular season al terzo posto - serviva vincere e sperare che il Catanzaro perdesse col Trapani, ma è finita 4-3 per i giallorosso - e contro il quale il suo Rieti ha lottato gagliardamente sfiorando addirittura il colpaccio.«Sono stati mostruosi, nonostante qualche cambio tecnico iniziale, chi è andato in campo ha dimostrato di poter far parte di questa piazza, di questa società - dice con orgoglio tutto reatino - non hanno mollato un centimetro, incarnando fino in fondo il credo di un allenatore che ha dimostrato di aver qualità sia umane, che professionali. Grazie a tutti davvero, dal primo all'ultimo, perché chiudere la stagione in un continuo crescendo non è da tutti e soprattutto quando devi ricostruire tutto da capo a dicembre è sempre un'incognita. Da domani penseremo al futuro. Capuano? Perché no?! Ma ci sono una serie di situazioni che debbono incastrarsi».Soddisfatto Curci, soddisfatto e raggiante Eziolino Capuano, che dal suo arrivo sulla panchina amarantoceleste ha collezionato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) mantenendo una media-playoff. «Abbiamo fatto una grande partita - dice - giocata a testa alta e mettendo in grande difficoltà una squadra dal tasso tecnico elevatissimo: abbiamo concluso alla grande questa splendida cavalcata e se andiamo a vedere quanto creato oggi (ieri, ndr) ci sta anche un po' stretto».