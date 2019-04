RIETI - Una serata di confronto con Ezio Capuano. Ad organizzarla è stata l'Aiac Lazio, gruppo provinciale di Rieti. Si tratta di un incontro didattico, per conoscere metodologie di lavoro del tecnico del Rieti. L'evento, previsto il prossimo 26 aprile alle 18.30, si terrà presso la sala conferenze del Coni di Rieti, situato nella torre A del centro commerciale "Perseo". Insieme a lui ci saranno anche i suoi collaboratori Giuseppe Padovano e Domenico De Simone, poi, alle 20.45 circa, apericena per tutti al "Gran Caffé la Lira". Gli allenatori reatini avranno quindi un'occasione unica, non solo per conoscere il tecnico del Rieti, ma anche per conoscere più da vicino segreti e dinamiche del suo modo di vedere il calcio. Ultimo aggiornamento: 17:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA